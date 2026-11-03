"Баку - оазис свободы": Bloody Mary - пространство воображения, гротеска и живых эмоций (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра в рамках Бакинского международного фестиваля искусств - Baku International Arts Festival (BIAF) состоялись показы спектакля "Bloody Mary" израильского театра "Гешер" (Тель-Авив). Постановка одного из наиболее влиятельных режиссёров своего поколения Дмитрия Крымова была представлена бакинской публике 1 и 2 ноября, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Визит знаменитого израильского театра стал одним из заметных событий фестивальной программы, объединившей на одной сцене разные художественные традиции, театральные языки и современные прочтения мировой классики.

"Bloody Mary" (Кровавая Мэри) - спектакль, премьера которого состоялась в июне 2026 года. Его отправной точкой стала знаменитая трагедия Фридриха Шиллера "Мария Стюарт", однако работа Дмитрия Крымова далека от традиционной инсценировки или буквальной интерпретации литературного произведения. Режиссёр создаёт самостоятельный сценический мир, в котором фрагменты классического сюжета переплетаются с современной действительностью, личной и коллективной памятью, гротеском и абсурдом.

Действие начинается в травмпункте, где встречаются люди из разных эпох и миров. Среди них - две актрисы, готовящиеся сыграть Марию Стюарт. Постепенно границы между реальностью и театральным пространством стираются, а история о власти, ревности, соперничестве и казни приобретает неожиданное современное звучание.

В центре постановки - две королевы: Елизавета в исполнении Исраэля (Саши) Демидова и Мария Стюарт, роль которой исполняет Евгения Додина. Их персонажи предстают перед зрителем не столько историческими фигурами, сколько символическими, гротескными и почти цирковыми образами. Однако за масками и театральной игрой постепенно проступают человеческие чувства и переживания.

В спектакле комическое соседствует с трагическим, чёрный юмор - с исповедальной интонацией, а театральная условность неожиданно оборачивается предельно живой реальностью.

Помимо Исраэля (Саши) Демидова и Евгении Додиной, в постановке заняты Полина Пахомова, Никита Гольдман, Никита Олейников, Рут Сендерович, Итай Тарханов и Борис Репетур.

"Работа с Дмитрием Крымовым - это чудеса"

В рамках встречи с журналистами исполнители главных ролей поделились впечатлениями о работе над спектаклем, особенностях режиссёрского метода Дмитрия Крымова и участии в BIAF.

Исраэль (Саша) Демидов, исполнивший роль королевы Елизаветы, назвал сотрудничество с режиссёром особенным творческим опытом.

"Работа с Дмитрием Крымовым, мне кажется, - это чудеса. Чудеса в плане метода, энергетики, трансформации материала. От него исходит особое личное излучение, которое хороший актёр сразу чувствует. Из этого начинают прорастать творческие зёрна, рождаются интересные идеи и неожиданные решения", - поделился актёр.

По словам Демидова, работа над спектаклем предполагает немало сложностей и специфических задач, однако именно они становятся своеобразным трамплином для поиска новых выразительных средств.

Отдельное внимание журналистов привлекло решение режиссёра доверить исполнение женской роли мужчине. Отвечая на вопрос, актёр отметил, что подобный театральный опыт ему хорошо знаком.

"Я вообще специалист по женским ролям. Когда-то играл Дездемону, а также актёра, исполняющего женские роли. Это очень интересно. Но хочу, чтобы все знали: я мужчина", - с юмором заметил Демидов.

Говоря о Баку, артист признался, что город ему уже знаком: годом ранее он приезжал сюда с постановкой "Анна Каренина", в которой исполнял роль Каренина.

"Баку - какой-то оазис, свободная точка, где я вижу множество самых разных интересных энергий и очень богатый, сложный дух", - отметил актёр, говоря также о значении международного фестиваля.

Евгения Додина: "Это настоящий авторский театр"

Евгения Додина, исполнившая роль Марии Стюарт, подчеркнула, что главной особенностью постановки стала возможность работать с авторским театральным мышлением Дмитрия Крымова.

"Самым интересным для меня в этом спектакле была работа с Дмитрием Крымовым. Я всегда примерно представляю, с чего всё начнётся, но совершенно не имею представления, чем это закончится. Потому что это настоящий авторский театр в высоком смысле этого слова", - рассказала актриса.

По её словам, Крымов не просто переносит классическое произведение на сцену, а вступает с ним в диалог, порой даже в острый спор.

"Он берёт классический материал, не иллюстрирует его, а вступает с ним в диалог, иногда даже в яростный спор. Он всегда включает в свои спектакли реальность, которая нас окружает, преломляя её через собственный творческий взгляд. И этот полёт его творчества невероятно захватывает", - отметила Додина.

Актриса также рассказала, что "Bloody Mary" стал её первой совместной работой с Дмитрием Крымовым, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Отвечая на вопрос о сценическом взаимодействии с Демидовым, исполняющим роль Елизаветы, Додина подчеркнула, что в театре не существует привычных ограничений амплуа.

"Это театр, и в театре возможно всё. Я играла детей, животных, мужчин. Наверное, могла бы сыграть и инопланетянина, если бы знала, какие они. Театр безграничен", - сказала актриса.

Она добавила, что многослойность постановки заключается в умении режиссёра соединять казалось бы совершенно несовместимые элементы и создавать из них единое художественное пространство.

Баку глазами артистов

Особую часть встречи составили впечатления участников постановки от пребывания в азербайджанской столице.

Для Евгении Додиной этот визит стал первым знакомством с Баку. Несмотря на насыщенный гастрольный график, актриса успела немного прогуляться по городу и составить собственное впечатление о нём.

"У меня ощущение какого-то размаха. Всё здесь широко - и ментально тоже. Очень красиво, вокруг приятные и вежливые люди, хорошая энергетика. Такое у меня сложилось впечатление", - поделилась она.

Говоря об атмосфере BİAF, Додина назвала её праздничной, отметив, что сам город во многом соответствует характеру фестиваля.

Отдельно актриса остановилась на том, каких эмоций хотела бы ожидать от зрителей после просмотра "Bloody Mary".

По её мнению, спектакль не предлагает готовых ответов, поскольку каждый человек приходит в театр со своей историей, переживаниями и вопросами.

"Я бы хотела, чтобы каждый нашёл для себя ответ на то, что его волнует. В этом спектакле затрагивается много тем, и каждый может увидеть что-то своё. Мне хотелось бы, чтобы зрители вышли из зала и улыбнулись или воскликнули: “А-а-а!”" - рассказала Додина.

Не обошлось и без вопроса о её неизменном позитивном настрое. Актриса призналась, что сохранять светлое отношение к жизни - это во многом сознательный человеческий выбор.

"Выхода нет, иначе погрязнем в темноте. Человек делает свой выбор в жизни", - с улыбкой ответила она.

Говоря о бакинской публике, Додина отметила, что её реакции заметно отличаются от реакции зрителей в Тель-Авиве.

"Публика очень хорошая. Она очень отличается от тель-авивской. Там, где в Тель-Авиве смеются, здесь молчат, а там, где там молчат, здесь смеются. Реакции разные, по-разному резонируют", - поделилась актриса.

Театр как пространство свободы

Показы "Bloody Mary" стали не просто знакомством бакинского зрителя с новой работой израильского театра "Гешер", но и возможностью увидеть, как классическая литература может становиться отправной точкой для разговора о сегодняшнем дне.

Дмитрий Крымов предлагает зрителю не готовую трактовку трагедии Шиллера, а многослойное сценическое исследование человеческой природы, власти, соперничества и памяти. Здесь абсурд становится способом осмысления реальности, маска - инструментом раскрытия личности, а смех - возможностью приблизиться к трагическому.

Встреча с бакинской публикой показала, что театральное произведение не заканчивается вместе с занавесом: оно продолжается в зрительских реакциях, вопросах и индивидуальных интерпретациях. Именно в этом, пожалуй, заключается одна из главных особенностей театра Крымова - оставлять пространство для личного диалога со зрителем.

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