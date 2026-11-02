Экспорт продукции через таможни иранской провинции Керманшах превысил $1,4 млрд

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 года) через таможенные пункты иранской провинции Керманшах было экспортировано 3,85 млн тонн продукции на сумму более 1,4 млрд долларов.

Как сообщает Таможенная администрация Ирана, об этом заявил контролер таможенных пунктов провинции Керманшах Дариуш Садеги.

"За семь месяцев через таможенные пункты провинции экспортировались преимущественно арматура, керамика, фрукты и овощи, строительные материалы, молочная продукция, изделия из резины и другие товары", — отметил он.

По словам Садеги, через таможенный пункт Каср-э-Ширин было экспортировано 1,1 млн тонн продукции на сумму 417 млн долларов. На его долю пришлось 30% общей стоимости и 29% общего объема экспорта через таможенные пункты провинции.

Он добавил, что за отчетный период через таможенный пункт Хосрави было экспортировано около 1,06 млн тонн продукции стоимостью примерно 407 млн долларов. Его доля в общем экспорте провинции составила 29% в стоимостном и 28% в количественном выражении.

По словам таможенного чиновника, за указанный период через таможенный пункт Сумар было экспортировано 911 тыс. тонн продукции на сумму 369 млн долларов. На его долю пришлось 26% общей стоимости и 24% общего объема экспорта через таможенные пункты провинции.

Кроме того, через таможенный пункт Шейх-Сале было экспортировано 266 тыс. тонн продукции стоимостью 106 млн долларов. Его доля в экспорте провинции составила 8% как в стоимостном, так и в количественном выражении.

Садеги сообщил, что за семь месяцев через таможенный пункт Шушами было экспортировано 246 тыс. тонн продукции на сумму 15,5 млн долларов. На его долю пришлось по 1% общего объема и стоимости экспорта через таможенные пункты провинции.

Согласно исследованию Trend на основе данных Таможенной администрации Ирана, в прошлом иранском году (21 марта 2025 года — 20 марта 2026 года) через таможни провинции Кирманшах было экспортировано продукции на сумму 2,79 миллиарда долларов. Через таможню Хосрави было экспортировано продукции примерно на 886 миллионов долларов, а через таможню Парвизхан — на 786 миллионов долларов.