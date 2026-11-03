Импорт мобильных телефонов в Иран за полгода составил $490 млн

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 сентября 2026 года) импорт мобильных телефонов в Иран составил около 490 млн долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Таможенной администрации Ирана, за указанный период в страну было ввезено мобильных телефонов на сумму 290 млн долларов в коммерческих целях и еще на 200 млн долларов — гражданами Ирана.

На фоне сокращения коммерческого импорта мобильных телефонов наблюдается значительный рост стоимости устройств, ввозимых пассажирами. Так, за пять месяцев (21 марта – 22 августа 2026 года) коммерческий импорт мобильных телефонов в Иран составил 210 млн долларов. Это примерно на 70% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 августа 2025 года), когда в страну было ввезено мобильных телефонов на сумму 680 млн долларов.

Для сравнения, за прошлый иранский год (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) в Иран было импортировано около 9,04 млн мобильных телефонов общей стоимостью 2,12 млрд долларов. По сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 года – 20 марта 2025 года) этот показатель сократился на 23,6% как в стоимостном, так и в количественном выражении. За предыдущий год в страну было ввезено 11,8 млн мобильных телефонов на сумму 2,77 млрд долларов.

В прошлом иранском году в коммерческих целях в страну было импортировано 8,4 млн мобильных телефонов стоимостью 1,63 млрд долларов. По сравнению с предыдущим годом стоимость коммерческого импорта сократилась на 34,5%, а его объем — на 26,4%. За предыдущий год коммерческий импорт составил 11,4 млн мобильных телефонов на сумму 2,49 млрд долларов.

В то же время за прошлый иранский год граждане ввезли в страну 639 тыс. мобильных телефонов общей стоимостью 487 млн долларов. По сравнению с предыдущим годом стоимость телефонов, ввезенных гражданами, увеличилась на 72,6%, а их количество — на 55,4%. За предыдущий год пассажиры ввезли в Иран 411 тыс. мобильных телефонов на сумму 282 млн долларов.