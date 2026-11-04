Халг Банк предлагает премиальные карты со скидкой 50%

Халг Банкзапускает новую кампанию, предоставляющую клиентам возможность воспользоваться преимуществами премиальных карт на более выгодных условиях. В рамках предложения карты Mastercard Black Edition и Visa Infinite можно оформить со скидкой 50%.

Эти карты премиального сегмента открывают широкие возможности для путешествий и повседневной жизни, предоставляя доступ к специальным услугам и привилегиям.

Владельцы Mastercard Black Edition могут 10 раз в год бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов и пользоваться услугой Fast Track, а также 4 раза в год воспользоваться бесплатным трансфером в Международный аэропорт Гейдар Алиев и услугой Premium Travel Access. Кроме того, карта предоставляет такие привилегии, как 5% кешбэк в ресторанах, специальные предложения по кешбэку в магазинах Duty Free, туристическое страхование, 1 ГБ мобильного интернета за рубежом и сервис Mastercard Assistance.

А владельцам Visa Infinite предоставляется возможность 6 раз в год бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов, пользоваться услугами ускоренного прохождения контроля Fast Track и Fast Line, а также трансфером в аэропортах Азербайджана, Турции и ОАЭ. Кроме того, карта предусматривает круглосуточную услугу Visa Concierge, пакет мобильного интернета для использования в роуминге, специальные привилегии в CIP-терминале Бакинского аэропорта и международное туристическое страхование.

Отметим, что скидка распространяется на единовременную плату за обслуживание карт.

Заказать карты Mastercard Black Edition и Visa Infinite можно как в широкой сети филиалов Халг Банка, так и онлайн по ссылке: https://cardorder.xalqbank.az/?card=9

Для заказов в пределах Баку действует бесплатная доставка.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.