Повестка возможных переговоров США и Ирана будет основана на семидневном плане Тегерана - Аракчи

БАКУ/ Trend/ - Повестка дня возможных переговоров между США и Ираном будет сформирована на основе условий семидневного плана, ранее предложенного Тегераном.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своём Telegram-канале.

«План, который в настоящее время находится на рассмотрении, фактически является инициативой, первоначально выдвинутой Ираном и известной как семидневный план. Он отражает условия Ирана для открытия Ормузского пролива. Предусматривалось, что в случае выполнения этих условий пролив будет открыт на шестой день, а переговоры между Ираном и США возобновятся на седьмой день», — сообщил Аракчи.

Он напомнил, что данный план был представлен в Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Разъясняя его положения, министр отметил, что в первый день США должны предпринять ряд предусмотренных планом шагов, а на второй день Ормузский пролив должен быть открыт, при этом судоходство должно восстановиться до прежнего уровня.

По словам Аракчи, обязательства, которые должны взять на себя США, отражены в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании.

Он указал, что согласно девятому пункту документа, Вашингтон не должен вводить новые санкции против Ирана или наращивать численность своих вооружённых сил в регионе.

«Мы требуем отмены всех новых санкций, введённых после подписания меморандума, либо сокращения численности вооружённых сил до прежнего уровня. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос снятия блокады», — заявил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Аракчи также добавил, что среди обсуждаемых вопросов были предусмотренные ранее льготы в отношении нефтяной продукции. Остальные условия, по его словам, изложены в письменном документе, представленном Ираном.