В Азербайджане вносятся изменения в правила онлайн-торговли

БАКУ /Trend/ - Продавцы, осуществляющие электронную торговлю, будут обязаны обеспечить покупателям возможность ознакомиться с информацией о безналичных платежах, осуществляемых с помощью POS-терминалов, электронных кошельков и других средств.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон «Об электронной торговле», который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, продавец (поставщик) должен обеспечить покупателям (заказчикам) и уполномоченным государственным органам возможность ознакомиться с информацией о способах оплаты, в том числе о проведении безналичных платежей с помощью POS-терминалов, электронных кошельков или других средств.

Безналичная оплата стоимости товаров (работ, услуг) в рамках электронной торговли будет осуществляться через поставщиков платежных услуг.

Кроме того, информация, предоставляемая продавцом (поставщиком) покупателю (заказчику) до оформления заказа, должна быть доведена до его сведения до заключения договора посредством подтверждения в форме электронного документа.

Наряду с этим, правовое регулирование электронной торговли будет также основываться на принципе технологической нейтральности.

Под технологической нейтральностью подразумевается, что нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере электронной торговли, не будет отдаваться предпочтение какой-либо конкретной технологии, устанавливаться ограничения на ее применение, а различные технологические решения будут признаваться равноправными.

Кроме того, будет отменено положение, согласно которому закон «Об электронной торговле» распространяется исключительно на электронную торговлю, осуществляемую на территории страны.

В законе используются следующие основные понятия:

- электронная торговля — деятельность по купле-продаже товаров, оказанию услуг и выполнению работ с использованием информационных систем (в том числе загрузка через интернет электронных книг, музыки, аудио- и видеоматериалов, графических изображений, виртуальных игр и программного обеспечения, размещение рекламы, а также выполнение других аналогичных работ и оказание услуг);

- участники электронной торговли — юридические и физические лица, выступающие в качестве продавца (поставщика), покупателя (заказчика) и посредника электронного документооборота при осуществлении электронной торговли;

- продавец (поставщик) — участник электронной торговли, продающий товары (оказывающий услуги, выполняющий работы);

- покупатель (заказчик) — участник электронной торговли, приобретающий товары (заказывающий услуги и работы);

- посредник электронного документооборота — физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги электронного документооборота между отправителем и получателем электронного документа;

- электронный кошелек — программное обеспечение, не являющееся банком или кредитной организацией, которое позволяет хранить денежные средства, переведенные физическими и юридическими лицами, и осуществлять электронные платежи по их поручению.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.