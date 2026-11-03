Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 ноября.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9023 маната, 1 турецкая лира - 0,0340 маната, 100 российских рублей - 2,0943 маната.
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|AUD
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|BYN
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|AED
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|KRW
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|CNY
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|DKK
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|GEL
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|HKD
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|INR
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|GBP
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|SEK
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|CHF
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|CAD
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|KWD
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|NOK
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|RSD
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