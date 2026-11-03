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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 ноября

Азербайджан Новость 3 ноября 2026 09:06 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 ноября
Фото: Trend News Agency
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 ноября.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9023 маната, 1 турецкая лира - 0,0340 маната, 100 российских рублей - 2,0943 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9023
AUD 1,1858
BYN 0,5771
AED 0,4628
KRW 0,1269
CZK 0,0782
CNY 0,2548
DKK 0,2545
GEL 0,6552
HKD 0,2167
INR 0,0179
GBP 2,2794
SEK 0,1737
CHF 2,0776
ILS 0,5402
CAD 1,216
KWD 5,4567
KZT 0,3751
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5219
MDL 0,0944
NOK 0,1829
UZS 0,0142
PKR 0,6135
PLN 0,4305
RON 0,3564
RUB 2,0943
RSD 0,0162
SGD 1,3279
SAR 0,4529
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TRY 0,034
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