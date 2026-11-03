Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби

БАКУ/ Trend/ - Трехсторонние переговоры на уровне рабочих групп между Россией, США и Украиной состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Oб этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в социальной сети X.

«Соединенные Штаты выступят посредниками на рабочих переговорах между Украиной и Россией в Абу-Даби 10-11 ноября, чтобы продвинуть усилия президента Трампа по прекращению войны», — написал он.

По словам Уиткоффа, основное внимание на встрече будет уделено достижению договоренностей по вопросам послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарным инициативам, а также дальнейшим шагам на пути к мирному урегулированию.