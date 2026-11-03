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Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби

США Новость 3 ноября 2026 07:10 (UTC +04:00)
Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби
Фото: Фейсбук / Стив Уиткофф
Музаффар Ибрагимов
Музаффар Ибрагимов
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БАКУ/ Trend/ - Трехсторонние переговоры на уровне рабочих групп между Россией, США и Украиной состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Oб этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в социальной сети X.

«Соединенные Штаты выступят посредниками на рабочих переговорах между Украиной и Россией в Абу-Даби 10-11 ноября, чтобы продвинуть усилия президента Трампа по прекращению войны», — написал он.

По словам Уиткоффа, основное внимание на встрече будет уделено достижению договоренностей по вопросам послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарным инициативам, а также дальнейшим шагам на пути к мирному урегулированию.

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