Узбекистан и США обсудили перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта

БАКУ/ Trend/ - В Сиэтле в рамках Seattle AI Week состоялся международный форум, посвящённый развитию узбекско-американского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Мероприятие собрало около 60 представителей технологического, образовательного, делового и государственного секторов.

Организаторами форума выступили Генеральное консульство Узбекистана в Сиэтле, Американо-узбекский деловой и инвестиционный совет, IT Park Uzbekistan и Всемирная академия цифровых технологий (WDTA).

В числе участников были специалисты компаний Microsoft и Meta, руководители предприятий, работающих в сфере искусственного интеллекта, представители Гарвардского, Вашингтонского и Северо-Восточного университетов, администрации Сиэтла, а также инновационных компаний.

В ходе форума обсуждались перспективы установления партнёрских связей между американскими и узбекскими компаниями и организациями. Особое внимание было уделено подготовке молодых специалистов в области цифровых технологий, содействию выходу стартапов на международные рынки и применению искусственного интеллекта для решения практических задач.

Отдельный блок дискуссий был посвящён использованию ИИ в сферах, непосредственно влияющих на повседневную жизнь и развитие городской инфраструктуры. В частности, участники рассмотрели возможности применения новых технологий для рационального управления водными ресурсами, совершенствования городских услуг и повышения безопасности дорожного движения.

По итогам мероприятия Генеральное консульство Узбекистана в Сиэтле и WDTA подписали рамочный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие сотрудничества между экспертами, университетами и компаниями двух стран.

Кроме того, стороны договорились прорабатывать совместные образовательные инициативы и возможности реализации пилотных проектов с участием Узбекистана.

Форум стал площадкой для обсуждения конкретных направлений узбекско-американского взаимодействия в области искусственного интеллекта, образования и цифровых технологий.