Дефицит газа в Иране достигнет 400 млн кубометров - замминистра

БАКУ /Trend/ - С учетом сокращения добычи газа в Иране в текущем году дефицит в периоды пикового потребления составит около 400 млн кубометров.

Как сообщает министерство нефти Ирана, об этом заявил заместитель министра нефти страны, исполнительный директор Национальной газовой компании Саид Тавакколи.

"В текущем году (21 марта 2026 года – 20 марта 2027 года) производственные мощности страны по добыче газа сократились примерно на 130 млн кубометров. Безусловно, в результате ударов США и Израиля по четырем газоперерабатывающим заводам производственные мощности снизились на 230 млн кубометров. Благодаря ряду мер удалось восстановить 100 млн кубометров этих мощностей", — отметил он.

Тавакколи сообщил, что в предыдущие годы дефицит газа в периоды пикового потребления в среднем оценивался в 250–300 млн кубометров.

Замминистра также отметил, что в предстоящие холодные месяцы в стране запущена кампания, призывающая поддерживать температуру воздуха в жилых помещениях на уровне не выше 20 градусов.

По его словам, снижение температуры в жилых помещениях на один градус в периоды пикового потребления позволяет сократить потребление газа в стране почти на 25 млн кубометров. Этот объем сопоставим с количеством газа, добываемого на первой фазе месторождения Южный Парс (Северный купол в Катаре), которое Иран разрабатывает совместно с Катаром.

Ранее заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной газовой компании Саид Тавакколи в эксклюзивном интервью Trend заявил, что ведутся работы по устранению последствий разрушений на пострадавших предприятиях. На некоторых из четырех заводов газовой компании Южный Парс, подвергшихся ударам, повреждения оказались особенно серьезными, и процесс восстановления уже начат.

По его словам, удары по газоперерабатывающим заводам в ходе авиаатак привели к сокращению объемов добычи газа в стране. В связи с этим ведутся работы по производству необходимого оборудования и обеспечению поставок. Наряду с оценкой причиненного ущерба, продолжаются технические работы, а также предусмотрено проведение капитального ремонта этих предприятий.