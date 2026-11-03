Делегация Университета АДА посетила партнерские вузы в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с ректором Университета АДА Хафизом Пашаевым 20-29 октября в рамках проекта Итало-Азербайджанского университета посетила четыре ведущих высших учебных заведения Италии, с которыми осуществляется сотрудничество - Миланский политехнический университет, Болонский университет, Туринский политехнический университет и Университет ЛУИС имени Гвидо Карли.

Основная цель визита заключалась в совместной с партнерами оценке результатов, достигнутых на первом пятилетнем этапе сотрудничества, и реализованных проектов, обсуждении новых программ, а также определении приоритетов сотрудничества на следующий период.

На встречах, состоявшихся в Миланском политехническом университете, были рассмотрены проведенные работы и достигнутые результаты - от первоначального исследовательского этапа проекта Итало-Азербайджанского университета до создания факультета дизайна и архитектуры. Коллективу университета был представлен отчет о текущем состоянии сотрудничества. Делегация ознакомилась с новыми лабораториями дизайна университета и встретилась с обучающимися здесь докторантами.

В Туринском политехническом университете был обсужден отчет о результатах сотрудничества и проделанной работе, оценены направления деятельности на следующем этапе. Делегация ознакомилась с исследовательской и лабораторной инфраструктурой университета, в том числе с «Энергетическим центром», обсудила перспективы использования имеющихся возможностей и встретилась с докторантами. В ходе визита между двумя университетами был подписан меморандум о взаимном студенческом обмене.

На встречах, состоявшихся в Болонском университете, в центре внимания находились стратегические цели на следующем этапе сотрудничества. Делегация встретилась со студентами, обучающимися в докторантуре, и ознакомилась с их исследовательскими планами. Также состоялась встреча с магистрантами, обучающимися по программе двойного диплома в области сельского хозяйства и продовольственных наук, и студентами бакалавриата, обучающимися на этом факультете в рамках односеместровой программы студенческого обмена.

В Университете ЛУИС имени Гвидо Карли были рассмотрены результаты сотрудничества и подписан документ о программе двойного диплома по специальности «Юриспруденция». Делегация также встретилась со студентами магистратуры программы двойного диплома по глобальному управлению и политике, обучающимися там.

Подготовка академических кадров является одним из стратегических направлений деятельности Университета АДА. С этой целью при посредничестве Университета АДА в рамках Государственной программы в Миланском политехническом университете обучаются в докторантуре 15 студентов, в Болонском университете - 12, а в Туринском политехническом университете - 4 студента.

Обсуждения, проведенные в рамках визита, и достигнутые договоренности служат устойчивому развитию сотрудничества по проекту Итало-Азербайджанского университета, укреплению стратегического партнерства между двумя странами в сферах образования и научных исследований, а также реализации новых совместных инициатив.