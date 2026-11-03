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Президент Лаоса пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну с официальным визитом

Политика Новость 3 ноября 2026 11:38 (UTC +04:00)
Президент Лаоса пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну с официальным визитом
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит пригласил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева посетить Лаос с официальным визитом.

Об этом, в частности, сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Лаосской Народно-Демократической Республики в Азербайджане Сипхандон Ойбуабудди 3 ноября в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Выразив признательность за прием, посол передал главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Поблагодарив за приветствия и добрые слова, Президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия главе Лаосского государства.

Посол также отметил, что Президент Лаоса еще раз выражает признательность Президенту Ильхаму Алиеву и нашему народу за гостеприимство, оказанное во время его официального визита в Азербайджан. Он передал главе нашего государства приглашение Президента Лаоса посетить его страну с официальным визитом.

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