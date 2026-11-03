Вэнс заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном

БАКУ/ Trend/ - В переговорах между Вашингтоном и Тегераном, направленных на прекращение конфликта, достигнут определённый прогресс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Выступая перед журналистами на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона, Вэнс отметил, что между сторонами состоялся ряд продуктивных консультаций.

«У нас состоялись полезные консультации с иранской стороной. Я также обсуждал этот вопрос с Президентом США Дональдом Трампом около часа назад», — сказал он.

По словам вице-президента, в ходе переговоров удалось добиться определённого прогресса, однако стороны намерены продолжить работу для достижения более существенных результатов.

«И президент, и я весьма оптимистично оцениваем перспективы достижения соглашения путём переговоров. Мы продолжим работать в этом направлении», — подчеркнул Вэнс.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возобновлять военные операции против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Он также выразил уверенность в возможности достижения соглашения между Вашингтоном и Тегераном о прекращении конфликта.