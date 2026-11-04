БАКУ /Trend/ - Google Chrome сохраняет лидерство по популярности в Азербайджане.

По подсчетам агентства Trend на основе данных Центра статистики Global Stats, доля Google Chrome на рынке составила 78,29 процента в октябре, снизившись на 0,04 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Отмечается, что за этот период доля интернет-браузера Safari на рынке Азербайджана составила 9,78 процента (увеличилась на 1,29 процентного пункта).

Данные Global Stats показывают, что следующую строчку в списке занял интернет-браузер Firefox. По данным Центра, доля этого интернет-браузера на рынке Азербайджана снизилась на 0,96 процентного пункта и составила 4,51 процента.

Согласно информации Центра статистики Global Stats, за этот период доля интернет-браузера Samsung уменьшилась на 0,3 процентного пункта, до 3,62 процента, а доля Edge уменьшилась на 0,17 процентного пункта, до 1,92 процента.

Подчеркивается, что доля рынка интернет-браузера Opera за отчетный период увеличилась на 0,04 процентного пункта и составила 1,13 процента. По подсчетам агентства, в октябре этого года доля интернет-браузера Yandex Browser по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,1, составив 0,49 процента.

Отметим, что, как говорится в информации, опубликованной на сайте Google Chrome, 6 октября Google выпустил Chrome 155 для Android - версия 155.0.8059.39. Обновление постепенно становится доступным в Google Play. Google указывает, что обновление включает в себя улучшение стабильности и производительности. Отмечается, что для компьютеров стабильный канал Chrome 6 октября также обновился до:

Windows и Mac: 155.0.8059.39/.40

Linux: 155.0.8059.39