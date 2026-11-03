Доля электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении достигнет 27,9% к 2035 г.

БАКУ /Trend/ - Доля электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении к 2035 году составит 27,9 процента, что значительно ниже целевого показателя в 35 процентов, предложенного председательством COP31.

Об этом говорится в аналитическом обзоре BMI, подразделения Fitch Solutions, посвященном перспективам 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31).

Согласно прогнозу BMI, доля электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении увеличится с 24 процентов в 2026 году до 27,9 процента в 2035 году. "Таким образом, ежегодный прирост составит около 0,4 процентного пункта. Для достижения целевого показателя в 35 процентов этот темп необходимо увеличить примерно втрое - до 1,2 процентного пункта в год", - отмечается в обзоре.

"Инициатива "35 к 2035 году" (35-by-35 Global Electrification Pledge) станет одним из главных результатов, которые Турция намерена представить на COP31 в Анталье. При этом она не предусматривает установления обязательных национальных показателей, оставляя каждой стране возможность самостоятельно определять масштабы своих обязательств.

Международное энергетическое агентство (МЭА) поддерживает эту цель и оценивает нынешнюю долю электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении примерно в 23 процента. Разница с оценкой BMI обусловлена методологическими особенностями расчетов.

Несмотря на расширение электрификации в большинстве регионов, нефть, газ и уголь продолжат обеспечивать значительную часть дополнительного спроса на энергию в ближайшее десятилетие. Особенно это касается развивающихся рынков, где наиболее быстрыми темпами растут промышленность и транспортный сектор", - говорится в обзоре.

По прогнозу BMI, в странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), а также в странах Африки к югу от Сахары темпы электрификации в ближайшие десять лет практически не изменятся. Среди причин компания выделяет доступность дешевых или субсидируемых нефти и газа, а также недостаточное развитие электросетевой инфраструктуры.

Отмечается, что в Индии рост производства стали и цемента с использованием угля также будет сдерживать увеличение доли электроэнергии в промышленном секторе.

"В то же время Западная Европа приблизится к целевому показателю благодаря сокращению потребления нефти и газа, распространению электромобилей и тепловых насосов, а также повышению энергоэффективности", - отмечают аналитики.

"За пределами Западной Европы и Китая одним из основных препятствий для электрификации остаются затраты и сроки строительства необходимой инфраструктуры. Модернизация электросетей, подключение новых потребителей и создание зарядных станций требуют длительных согласований и строительства. Кроме того, ограниченное предложение трансформаторов и кабелей увеличивает стоимость проектов и сроки поставок оборудования.

Дополнительными препятствиями являются высокие процентные ставки на развивающихся рынках, а также более высокая первоначальная стоимость электромобилей, тепловых насосов и электрического промышленного оборудования по сравнению с аналогичными решениями на основе ископаемого топлива.

Для ускорения электрификации необходимы более быстрый переход на электрический транспорт и использование электроэнергии в промышленных тепловых процессах в развивающихся странах Азии, увеличение инвестиций в электросети, удешевление финансирования и пересмотр топливных субсидий в странах-экспортерах энергоресурсов", - говорится в обзоре.

В BMI также рассмотрели перспективы сокращения выбросов парниковых газов.

"Согласно опубликованному в октябре 2026 года докладу ЮНЕП о разрыве в уровнях выбросов (Emissions Gap Report), даже полное выполнение национальных климатических планов позволит сократить глобальные выбросы парниковых газов к 2035 году лишь на 11-15 процентов относительно уровня 2025 года. При этом для сохранения возможности ограничить глобальное потепление 1,5 градуса Цельсия необходимо сократить выбросы примерно на 45 процентов", - отмечается в обзоре.

"Выбросы от энергетического сектора к 2035 году будут всего на 2,2 процента ниже уровня 2025 года. При этом глобальные выбросы энергетического сектора увеличатся с 37,578 миллиарда тонн углекислого газа (CO₂) в 2026 году до пиковых 38,310 миллиарда тонн CO₂ в 2032 году.

В компании ожидают, что к 2035 году выбросы энергетического сектора в Западной Европе сократятся на 24,4 процента, а в Японии - на 20,8 процента. В то же время в Индии они увеличатся на 34,1 процента, в Индонезии - на 27,3 процента, а в регионе MENA - на 23,2 процента", - говорится в обзоре.

BMI также пересмотрела в сторону повышения прогноз потребления угля в Китае.

"Теперь, согласно оценкам компании, выбросы энергетического сектора страны достигнут пика уже в 2026 году на уровне 13,133 миллиарда тонн CO₂, что произойдет позднее, чем предполагалось в мартовском прогнозе.

Увеличение использования угля в электроэнергетике Китая связано с необходимостью компенсировать сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) после закрытия Ормузского пролива. Дополнительными факторами стали явление Эль-Ниньо и снижение выработки ветровой электроэнергии.

К 2035 году выбросы энергетического сектора Китая сократятся на 7,6 процента на фоне снижения потребления угля на 10,7 процента.

В преддверии и в ходе COP31 компания намерена отслеживать, какие крупные потребители энергии присоединятся к инициативе "35 к 2035 году", подкрепят ли они свои обязательства конкретными мерами и получит ли механизм справедливого перехода дополнительное финансирование", - говорится в обзоре BMI.