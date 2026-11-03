Стала известна программа итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку

БАКУ /Trend/ - Итало-азербайджанский бизнес-форум состоится 23 ноября в Баку по инициативе министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии и Итальянского агентства по внешней торговле (ICE).

Согласно заявлению посольства Италии в Азербайджане, мероприятие объединит представителей государственных структур и деловых кругов двух стран.

Программа форума предусматривает пленарное заседание, тематические сессии и двусторонние встречи в формате B2B. Участники обсудят перспективы экономического и промышленного сотрудничества в нескольких направлениях.

В их числе – энергетика, включая нефтегазовый сектор и возобновляемые источники энергии, инфраструктура, логистика и строительство, передовая промышленность, искусственный интеллект и новые технологии, а также критически важные виды сырья.

Отдельное внимание планируется уделить применению искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, в том числе развитию центров обработки данных, высокопроизводительных вычислений и инфраструктуры для ИИ. Также будут рассмотрены возможности внедрения таких технологий в обрабатывающую промышленность, логистику, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, туризм, экспортно ориентированные услуги, фармацевтику и металлургию.

Участие в форуме бесплатное. Для регистрации необходимо заполнить онлайн-форму до 23:59 16 ноября.

Ожидается, что форум станет площадкой для обсуждения конкретных возможностей сотрудничества между компаниями двух стран в энергетике, инфраструктуре, логистике, строительстве, передовых технологиях, сельском хозяйстве, фармацевтике, металлургии и сфере критически важных минералов.