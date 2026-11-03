Мировые поставки СПГ в 2026 году могут сократиться на 3%

БАКУ /Trend/ - Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) в 2026 году могут сократиться на 3 процента, или почти на 20 миллиардов кубометров. Это станет самым значительным годовым снижением за всю историю наблюдений.

Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Global Gas Security Review 2026.

Согласно прогнозу МЭА, продолжающийся кризис на Ближнем Востоке оказал серьезное влияние на мировые рынки природного газа и СПГ.

"В период с марта по октябрь объемы отгрузок СПГ из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов сократились более чем на 60 миллиардов кубометров в годовом выражении", - говорится в обзоре.

Отмечается, что частично это снижение было компенсировано увеличением производства СПГ на новых проектах в Северной Америке и Африке, а также повышением доступности сырьевого газа у действующих производителей в Африке, Азии и России.

"В результате производство СПГ за пределами стран Персидского залива в период с марта по октябрь выросло на 14 процентов, или более чем на 40 миллиардов кубометров, в годовом выражении. Это позволило компенсировать около двух третей сокращения поставок СПГ из стран Персидского залива за указанный период.

В целом мировое производство СПГ с марта по октябрь сократилось на 6 процентов, или примерно на 20 миллиардов кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в обзоре агентства.

На фоне перебоев с поставками СПГ через Ормузский пролив цены на газ в Азии и Европе достигли максимальных уровней со времен энергетического кризиса 2022-2023 годов.

"В Европе спотовые цены на газ на хабе TTF в период с марта по октябрь выросли почти на 70 процентов в годовом выражении, составив в среднем около 20 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMBtu).

Азиатские спотовые цены на СПГ за тот же период увеличились почти на 80 процентов в годовом выражении, достигнув в среднем 21,5 доллара за MMBtu.

С марта по июль спотовые цены на СПГ в Азии превышали европейские примерно на 2 доллара за MMBtu. В период с августа по октябрь разница сократилась примерно до 1 доллара за MMBtu, что свидетельствует об усилении конкуренции за гибкие поставки СПГ в преддверии отопительного сезона.

Цены на СПГ, привязанные к стоимости нефти, также постепенно росли и, по оценкам МЭА, в третьем квартале 2026 года достигли 12-14 долларов за MMBtu", - сообщает агентство.

Ожидается, что влияние роста цен на нефть станет более заметным в четвертом квартале, поскольку стоимость нефти обычно отражается на ценовых формулах газовых контрактов с задержкой в пять-шесть месяцев.

Прогноз МЭА предполагает, что движение судов через Ормузский пролив останется в значительной степени ограниченным как минимум до конца 2026 года. При таком сценарии мировые поставки СПГ в 2026 году сократятся на 3 процента, или почти на 20 миллиардов кубометров.