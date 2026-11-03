Назван общий объем трансфертов SOFAZ в госбюджет

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) по состоянию на 30 сентября 2026 года перечислил в государственный бюджет в общей сложности 180 миллиардов 41 миллион манат.

Об этом сообщили в SOFAZ.

В январе-сентябре 2026 года расходы Фонда составили 9 миллиардов 681,2 миллиона манатов. Из этой суммы 9 миллиардов 628 миллионов манатов были направлены в государственный бюджет.

По состоянию на 30 сентября 2026 года активы SOFAZ составляли 74 миллиарда долларов США, или 125,8 миллиарда манатов.

Согласно информации Фонда, по сравнению с началом 2026 года его активы увеличились на 462 миллиона долларов США, или 786 миллионов манатов. На начало года этот показатель составлял 73,5 миллиарда долларов США (125 миллиардов манатов).

За отчетный период совокупные доходы Фонда достигли 12 миллиардов 341,3 миллиона манатов. Из них 8 миллиардов 740,6 миллиона манатов пришлось на поступления от реализации нефтегазовых проектов, а 3 миллиарда 600,7 миллиона манатов - на доходы от управления активами.

Основную часть доходов от нефтегазовых проектов составили поступления от продажи прибыльной нефти и газа - 7 миллиардов 343,9 миллиона манатов. Бонусные выплаты и транзитные доходы составили 900 тысяч манатов, акровые платежи - 4,9 миллиона манатов. Кроме того, от продажи государственной доли в ЗАО "Южный газовый коридор" поступило 1 миллиард 390,9 миллиона манатов.

Согласно информации SOFAZ, за отчетный период от разработки месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) поступило 6 миллиардов 570,6 миллиона манатов, а от продажи газа и конденсата с месторождения "Шахдениз" - 565,1 миллиона манатов.

В то же время Фонд направил 27,7 миллиона манатов на финансирование реализуемых государственных программ и проектов. В частности, 3,6 миллиона манатов были выделены на Государственную программу по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы, 21,9 миллиона манатов - на Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы, а 2,2 миллиона манатов - на международные программы двойного диплома.

Расходы SOFAZ на управление за отчетный период составили 25,5 миллиона манатов.

Вместе с тем в результате изменения цен на золото и валютных курсов были зафиксированы внебюджетные расходы в размере 1 миллиарда 874 миллионов манатов.

Напомним, Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики был учрежден 29 декабря 1999 года. Фонд является специализированным государственным учреждением, обеспечивающим накопление доходов от нефтегазового сектора, их эффективное управление и сохранение для будущих поколений. SOFAZ действует как отдельная государственная структура вне государственного бюджета.