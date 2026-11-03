OpenAI, Netflix, Apple и TikTok вошли в список зарегистрированных плательщиков НДС в Азербайджане

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане до настоящего времени 24 компании-нерезидента, предоставляющие цифровые услуги, зарегистрированы в налоговых органах в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) через электронный регистрационный портал Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики.
Как сообщили Trend в ГНС в ответ на запрос, работа по налогообложению цифровой экономики и совершенствованию налогового администрирования в этой сфере продолжается на регулярной основе.
Отмечается, что меры по привлечению международных поставщиков цифровых услуг к системе электронной регистрации, стимулированию добровольного исполнения налоговых обязательств и повышению прозрачности будут продолжены.
По данным ГНС, в течение 2025 года через электронный регистрационный портал в качестве плательщиков НДС были зарегистрированы 7 компаний-нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги. Сумма НДС, рассчитанная этими компаниями за указанный год, составила 15,5 миллиона манатов.
Кроме того, в 2025 году в отношении социальных сетей и зарубежных цифровых платформ в рамках камеральных проверок было начислено 250,5 тысячи манатов налогов.
Также в результате мониторинга и сопоставления соответствующих данных в сфере налогообложения цифровой экономики удалось обеспечить постановку на налоговый учет десятков новых налогоплательщиков.
Представляем список компаний-нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги в электронной форме и зарегистрированных в налоговых органах Азербайджана:
|№
|Название компании
|Страна
|Дата регистрации
|1
|Apple Distribution International Limited
|Ирландия
|01.12.2024
|2
|Adobe Systems Software Ireland Limited
|Ирландия
|01.03.2025
|3
|Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited
|Соединенное Королевство
|01.04.2025
|4
|Elsevier B.V.
|Нидерланды
|01.07.2025
|5
|Hyperconnect LLC
|Южная Корея
|01.07.2025
|6
|Tinder LLC
|Соединенные Штаты Америки
|01.07.2025
|7
|PPG DIGITAL SP. Z O.O.
|Польша
|01.10.2025
|8
|Epic Games Commerce GmbH
|Швейцария
|01.03.2026
|9
|Contabo GmbH
|Германия
|01.03.2026
|10
|Chess.Com LLC
|Соединенные Штаты Америки
|01.05.2026
|11
|Xsolla (USA), Inc.
|Соединенные Штаты Америки
|01.07.2026
|12
|Formula One Digital Media Limited
|Соединенное Королевство
|01.08.2026
|13
|Valve Corporation
|Соединенные Штаты Америки
|01.09.2026
|14
|Cleverbridge GmbH
|Германия
|01.09.2026
|15
|Aghanim Inc
|Соединенные Штаты Америки
|01.09.2026
|16
|Netflix International B.V.
|Нидерланды
|01.09.2026
|17
|ANTHROPIC, PBC
|Соединенные Штаты Америки
|01.09.2026
|18
|EBAY MARKETPLACES GMBH
|Швейцария
|01.09.2026
|19
|Zoho Corporation B.V.
|Нидерланды
|01.09.2026
|20
|Zoom Communications, Inc.
|Соединенные Штаты Америки
|01.09.2026
|21
|OpenAI OpCo, LLC
|Соединенные Штаты Америки
|01.09.2026
|22
|Spotify AB
|Швеция
|01.10.2026
|23
|TikTok Pte. Ltd.
|Сингапур
|01.10.2026
|24
|Appcharge Ltd.
|Израиль
|01.11.2026