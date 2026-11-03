OpenAI, Netflix, Apple и TikTok вошли в список зарегистрированных плательщиков НДС в Азербайджане

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане до настоящего времени 24 компании-нерезидента, предоставляющие цифровые услуги, зарегистрированы в налоговых органах в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) через электронный регистрационный портал Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики.

Как сообщили Trend в ГНС в ответ на запрос, работа по налогообложению цифровой экономики и совершенствованию налогового администрирования в этой сфере продолжается на регулярной основе.

Отмечается, что меры по привлечению международных поставщиков цифровых услуг к системе электронной регистрации, стимулированию добровольного исполнения налоговых обязательств и повышению прозрачности будут продолжены.

По данным ГНС, в течение 2025 года через электронный регистрационный портал в качестве плательщиков НДС были зарегистрированы 7 компаний-нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги. Сумма НДС, рассчитанная этими компаниями за указанный год, составила 15,5 миллиона манатов.

Кроме того, в 2025 году в отношении социальных сетей и зарубежных цифровых платформ в рамках камеральных проверок было начислено 250,5 тысячи манатов налогов.

Также в результате мониторинга и сопоставления соответствующих данных в сфере налогообложения цифровой экономики удалось обеспечить постановку на налоговый учет десятков новых налогоплательщиков.

Представляем список компаний-нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги в электронной форме и зарегистрированных в налоговых органах Азербайджана: