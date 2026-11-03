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OpenAI, Netflix, Apple и TikTok вошли в список зарегистрированных плательщиков НДС в Азербайджане

Экономика Новость 3 ноября 2026 15:46 (UTC +04:00)
OpenAI, Netflix, Apple и TikTok вошли в список зарегистрированных плательщиков НДС в Азербайджане
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане до настоящего времени 24 компании-нерезидента, предоставляющие цифровые услуги, зарегистрированы в налоговых органах в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) через электронный регистрационный портал Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики.

Как сообщили Trend в ГНС в ответ на запрос, работа по налогообложению цифровой экономики и совершенствованию налогового администрирования в этой сфере продолжается на регулярной основе.

Отмечается, что меры по привлечению международных поставщиков цифровых услуг к системе электронной регистрации, стимулированию добровольного исполнения налоговых обязательств и повышению прозрачности будут продолжены.

По данным ГНС, в течение 2025 года через электронный регистрационный портал в качестве плательщиков НДС были зарегистрированы 7 компаний-нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги. Сумма НДС, рассчитанная этими компаниями за указанный год, составила 15,5 миллиона манатов.

Кроме того, в 2025 году в отношении социальных сетей и зарубежных цифровых платформ в рамках камеральных проверок было начислено 250,5 тысячи манатов налогов.

Также в результате мониторинга и сопоставления соответствующих данных в сфере налогообложения цифровой экономики удалось обеспечить постановку на налоговый учет десятков новых налогоплательщиков.

Представляем список компаний-нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги в электронной форме и зарегистрированных в налоговых органах Азербайджана:

Название компании Страна Дата регистрации
1 Apple Distribution International Limited Ирландия 01.12.2024
2 Adobe Systems Software Ireland Limited Ирландия 01.03.2025
3 Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited Соединенное Королевство 01.04.2025
4 Elsevier B.V. Нидерланды 01.07.2025
5 Hyperconnect LLC Южная Корея 01.07.2025
6 Tinder LLC Соединенные Штаты Америки 01.07.2025
7 PPG DIGITAL SP. Z O.O. Польша 01.10.2025
8 Epic Games Commerce GmbH Швейцария 01.03.2026
9 Contabo GmbH Германия 01.03.2026
10 Chess.Com LLC Соединенные Штаты Америки 01.05.2026
11 Xsolla (USA), Inc. Соединенные Штаты Америки 01.07.2026
12 Formula One Digital Media Limited Соединенное Королевство 01.08.2026
13 Valve Corporation Соединенные Штаты Америки 01.09.2026
14 Cleverbridge GmbH Германия 01.09.2026
15 Aghanim Inc Соединенные Штаты Америки 01.09.2026
16 Netflix International B.V. Нидерланды 01.09.2026
17 ANTHROPIC, PBC Соединенные Штаты Америки 01.09.2026
18 EBAY MARKETPLACES GMBH Швейцария 01.09.2026
19 Zoho Corporation B.V. Нидерланды 01.09.2026
20 Zoom Communications, Inc. Соединенные Штаты Америки 01.09.2026
21 OpenAI OpCo, LLC Соединенные Штаты Америки 01.09.2026
22 Spotify AB Швеция 01.10.2026
23 TikTok Pte. Ltd. Сингапур 01.10.2026
24 Appcharge Ltd. Израиль 01.11.2026

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