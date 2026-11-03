БАКУ/Trend/ - Национальная газовая компания Ирана готова содействовать частным компаниям в импорте газа из соседних стран.

Как сообщает Министерство нефти Ирана, об этом заявил заместитель министра нефти Ирана, исполнительный директор Национальной газовой компании Саид Тавакколи во вторник на встрече с руководством и членами Торговой палаты Тегерана, состоявшейся в Тегеране.

«Частные компании Ирана могут заняться импортом газа из соседних стран и тем самым способствовать диверсификации топливных ресурсов. Национальная газовая компания также готова оказывать поддержку компаниям и выдавать необходимые лицензии в рамках соответствующих механизмов и правил», – отметил он.

Тавакколи заявил, что существуют законные и экономически целесообразные возможности для поддержки деятельности компаний и увеличения импорта газа. По его словам, необходимо использовать эти возможности при участии предпринимателей и инвесторов для обеспечения стабильного газоснабжения страны и укрепления энергетической безопасности.

Заместитель министра отметил, что в зимние месяцы до атак США и Израиля на Иран ежедневный дефицит газа в стране составлял 250–300 миллионов кубометров. В результате атак Иран потерял производственные мощности, позволявшие производить 230 миллионов кубометров газа в сутки.

Тавакколи добавил, что сразу после этих событий в Министерстве нефти были организованы совещания по единому управлению с целью восстановления поврежденных объектов. В результате на сегодняшний день удалось восстановить около 40% утраченных производственных мощностей.

По его словам, восстановление остальных объектов осложняется характером причиненного ущерба. Из-за повреждения оборудования на объектах около 130 миллионов кубометров суточных мощностей по производству газа по-прежнему выведены из эксплуатации. Для их восстановления необходимы время и специальное оборудование.

По его словам, доля газа в энергетическом балансе страны составляет около 73%. Зависимость различных секторов экономики от потребления газа – от промышленных предприятий и теплоэлектростанций до жилых домов и других объектов – вдвое повышает значимость обеспечения устойчивости газовой сети.

Заместитель министра заявил, что в прошлом году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года), если бы в зимние месяцы вновь установились сильные холода, потребление газа в жилом секторе и на объектах торговли и общественного питания превысило бы 600 миллионов кубометров в сутки.

В связи с этим необходимо уже сейчас планировать меры по регулированию потребления газа и сохранению запасов топлива, подчеркнул он.