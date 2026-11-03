Rystad Energy пересмотрела прогноз по поставкам нефти через Ормузский пролив

БАКУ /Trend/ - В 2027 году объемы поставок нефти через Ормузский пролив будут постепенно восстанавливаться, однако полностью вернуться к довоенному уровню не смогут.

Об этом говорится в последнем обзоре аналитической компании Rystad Energy, подготовленном руководителем отдела геополитического анализа компании Хорхе Леоном.

Согласно базовому сценарию Rystad Energy, к концу первого полугодия 2027 года между США и Ираном может быть достигнуто ограниченное соглашение. При этом основные противоречия между сторонами останутся нерешенными.

В компании подчеркивают, что увеличение объемов поставок нефти через пролив не означает нормализации ситуации. "Несмотря на восстановление судоходства, количество нападений на коммерческие суда существенно возросло, а стоимость морских перевозок быстро увеличилась".

В сентябре Rystad Energy прогнозировала затяжное противостояние с последующим постепенным улучшением ситуации. Тогда аналитики ожидали, что экспорт нефти начнет восстанавливаться в начале 2027 года и в течение года вернется к нормальному уровню.

Однако теперь прогноз пересмотрен: ожидается постепенное восстановление поставок, но без полного возвращения к довоенным показателям.

"Общий объем экспорта сырой нефти из стран Персидского залива в сентябре и за первые 20 дней октября в среднем составлял около 12 миллионов баррелей в сутки. Это значительно выше минимальных показателей, зафиксированных ранее в ходе конфликта, но все еще существенно ниже довоенного уровня, который составлял около 18 миллионов баррелей в сутки", - говорится в обзоре.

При этом ситуация с безопасностью судоходства ухудшилась. По данным Rystad Energy, количество инцидентов, связанных с нарушением движения судов, за одну неделю достигло 10, затем увеличилось до 16, из которых 13 произошли непосредственно в Ормузском проливе. На следующей неделе было зафиксировано еще 11 подобных случаев, в том числе восемь непосредственно в проливе.

В Rystad Energy также отмечают, что позиции США и Ирана остаются принципиально различными, а дипломатический прогресс ограничен. Риск возобновления военной эскалации сохраняется, в том числе после промежуточных выборов в США, которые состоятся в начале ноября.

"Для достижения всеобъемлющего урегулирования необходимо решить вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, санкциями, поддерживаемыми Тегераном вооруженными группировками в регионе, безопасностью морского судоходства, а также учесть интересы безопасности Израиля. Мы считаем маловероятным, что все эти разногласия удастся урегулировать в следующем году", - отмечается в обзоре.

Отдельное внимание аналитики уделили политике ОПЕК+. Решение альянса сохранить добычу нефти на прежнем уровне в декабре было ожидаемым. Более важным станет министерское заседание ОПЕК+, запланированное на 29 ноября. На нем участники определят параметры производственной политики на 2027 год.

"При принятии решения участникам альянса придется учитывать неопределенность вокруг американо-иранского конфликта, темпы восстановления поставок через Ормузский пролив и возможный избыток предложения после возвращения на рынок ранее выпавших объемов нефти", - говорится в обзоре.

Напомним, ранее ОПЕК+ приняла решение увеличить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в сентябре, после чего сохранила ее на прежнем уровне в декабре.