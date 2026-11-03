В Азербайджане создается правовая база для секьюритизации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут установлены правовые основы деятельности по секьюритизации, а также требования к секьюритизационным компаниям и сервисным агентам.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон "О рынке ценных бумаг", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект разработан в целях создания правовой базы для деятельности по секьюритизации в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджана. При его подготовке были учтены международный опыт, законодательство зарубежных стран и особенности рынка капитала Азербайджана.

Документ определяет правовые основы деятельности по секьюритизации в Азербайджане, требования к секьюритизационным компаниям и сервисным агентам, порядок продажи активов секьюритизационной компании, составления и утверждения плана секьюритизации, выпуска секьюритизированных облигаций, а также требования к управлению рисками и обеспечению прозрачности этого процесса.

Секьюритизация - это финансовый инструмент, позволяющий кредиторам досрочно получать денежные средства, поступление которых ожидается от принадлежащих им активов.

В частности, для досрочного получения денежных средств кредитор продает принадлежащие ему активы секьюритизационной компании по цене ниже их номинальной стоимости. В свою очередь, секьюритизационная компания выпускает на основе приобретенных активов секьюритизированные облигации, выплаты по которым осуществляются за счет денежных поступлений от этих активов.

Законопроектом регламентированы требования к каждому участнику процесса секьюритизации, в том числе к продавцу активов (первоначальному кредитору) и секьюритизационной компании, выпускающей секьюритизированные облигации. Также определены их полномочия и функции, а также механизмы реализации процесса секьюритизации.

Предусматривается, что каждый процесс секьюритизации будет сопровождаться планом, утверждаемым Центральным банком Азербайджана (ЦБА). Продажа активов будет осуществляться на основании договора купли-продажи, заключаемого между продавцом активов и секьюритизационной компанией.

В плане секьюритизации должны быть отражены сведения об участниках процесса и активах, являющихся его предметом, существующих рисках и способах их снижения, а также заключение независимого аудитора, подтверждающее соответствие активов требованиям законодательства.

В течение 60 рабочих дней после утверждения плана секьюритизации Центральным банком секьюритизационная компания должна обратиться в ЦБА для государственной регистрации выпуска облигаций.

Законопроект также предусматривает ряд механизмов, направленных на снижение рисков, которые могут возникнуть в процессе секьюритизации.

Так, кредитный риск активов, продаваемых секьюритизационной компании, не должен превышать кредитный риск активов аналогичного вида, остающихся на балансе продавца. При этом продавец активов обязан самостоятельно приобрести не менее 5 процентов облигаций, выпущенных на основе переданных секьюритизационной компании активов, и удерживать их до окончания срока обращения.

Кроме того, предусматриваются такие механизмы, как обеспечение денежных требований по активам способами обеспечения исполнения обязательств, а также выпуск облигаций несколькими траншами с различными уровнями кредитного риска.

Ожидается, что регулирование деятельности по секьюритизации на рынке ценных бумаг и применение данного механизма создадут для участников рынка эффективный инструмент управления ликвидностью, позволят преобразовывать неликвидные активы в ликвидные ценные бумаги, расширить ассортимент финансовых инструментов и создать дополнительные инвестиционные возможности.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.