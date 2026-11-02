В Азербайджане зарегистрирован еще один поставщик цифровых услуг

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане зарегистрирован в качестве плательщика НДС еще один поставщик цифровых услуг.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.

Так, продолжаются меры по налогообложению цифровой экономики в Азербайджане и совершенствованию налогового администрирования в этой сфере. Через электронный регистрационный портал Государственной налоговой службы при министерстве экономики на налоговый учет взят еще один международный поставщик цифровых услуг — компания Appcharge Ltd. Регистрация компании для целей НДС вступила в силу с 1 ноября 2026 года.

Отметим, что по платежам, совершаемым в адрес зарегистрированных нерезидентов — поставщиков цифровых услуг, НДС банками не удерживается. Эти компании самостоятельно исчисляют НДС, декларируют его и уплачивают в государственный бюджет.

Подключение международных поставщиков цифровых услуг к системе электронного регистра является одним из важных результатов применения нового налогового механизма. Государственная налоговая служба продолжает деятельность по развитию современного налогового администрирования и прозрачной бизнес-среды в цифровой экономике. В настоящее время число поставщиков цифровых услуг, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС в Азербайджане, достигло 24.

Со списком зарегистрированных нерезидентов — поставщиков цифровых услуг можно ознакомиться на официальном сайте Государственной налоговой службы.