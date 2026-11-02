На КПП "Красный мост" выявлена попытка провоза незадекларированных товаров

БАКУ/ Trend/ - На государственном погранично-пропускном пункте "Красный мост" в двух грузовых автомобилях марки MAN, следовавших из Азербайджана в Грузию, обнаружены незадекларированные дизельное топливо, табак для кальяна и автомобильные запчасти.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Отмечается, что транспортные средства были направлены пограничным нарядом на повторный досмотр. Несмотря на то, что в грузовых документах указывалось, что автомобили перевозят гипс, в ходе проверки в них были обнаружены 240 пачек (24 килограмма) табака для кальяна, 1119 единиц автомобильных запчастей и 40 тонн дизельного топлива.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.