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На КПП "Красный мост" выявлена попытка провоза незадекларированных товаров

Происшествия Новость 2 ноября 2026 16:09 (UTC +04:00)
На КПП "Красный мост" выявлена попытка провоза незадекларированных товаров
Фото: State Border Service
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Корреспондент Все материалы

БАКУ/ Trend/ - На государственном погранично-пропускном пункте "Красный мост" в двух грузовых автомобилях марки MAN, следовавших из Азербайджана в Грузию, обнаружены незадекларированные дизельное топливо, табак для кальяна и автомобильные запчасти.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Отмечается, что транспортные средства были направлены пограничным нарядом на повторный досмотр. Несмотря на то, что в грузовых документах указывалось, что автомобили перевозят гипс, в ходе проверки в них были обнаружены 240 пачек (24 килограмма) табака для кальяна, 1119 единиц автомобильных запчастей и 40 тонн дизельного топлива.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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