В Ташкенте состоялся официальный приём по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В столице Узбекистана Ташкенте состоялся официальный приём, посвящённый 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.

Торжественное мероприятие, организованное совместно посольством Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанским культурным центром (АКЦ) имени Гейдара Алиева, действующим при посольстве, прошло в гостинице "Hyatt Regency Tashkent". В официальном приёме приняли участие представители государственных органов и правительства, члены дипломатического корпуса, представители международных организаций, деятели науки, культуры и искусства, представители азербайджанской диаспоры, а также сотрудники местных и зарубежных средств массовой информации, говорится в сообщении пресс-службы АКЦ.

Выступая на официальном приёме, посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов подчеркнул исключительное историческое значение 8 Ноября - Дня Победы для азербайджанского народа. Посол отметил, что Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, стала ярким воплощением единства, стойкости и непоколебимой решимости азербайджанского народа. Благодаря героизму, мужеству и самоотверженности азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева были освобождены территории страны, на протяжении многих лет находившиеся под оккупацией. Освобождение 8 ноября 2020 года древнего города Шуша - культурной столицы Азербайджана и тюркского мира - стало венцом исторической Победы. Дипломат особо подчеркнул, что Победа 8 Ноября навсегда запечатлелась в национальной памяти азербайджанского народа и заложила основу нового этапа в современной истории государственности Азербайджана.

По завершении официальной части состоялась торжественная художественная программа, посвящённая Дню Победы. В концертной программе выступили Государственный ансамбль Азербайджана "Гая", танцевальный ансамбль "Карабахская Победа" АКЦ, солисты театральной труппы "Харыбюльбюль", а также народная артистка Узбекистана и Каракалпакстана, заслуженная артистка Казахстана и Туркменистана Юлдуз Усманова. Представленные артистами музыкальные и хореографические номера придали концертной программе особую художественную выразительность и были встречены гостями с большим интересом и продолжительными аплодисментами.

Одним из наиболее ярких и запоминающихся моментов концертной программы стало исполнение танца "Зангезур яллысы" танцевальным ансамблем "Карабахская Победа". Эта хореографическая композиция отражает богатые фольклорные традиции Зангезура - древней азербайджанской земли. Воплощая многовековые национальные танцевальные традиции азербайджанского народа, идеи единства и солидарности, танец привлёк особое внимание зрителей благодаря своему самобытному ритму, выразительной хореографии и динамичному исполнению.

Состоявшийся культурно-художественный вечер имел важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, популяризации образцов национального искусства, а также расширения взаимного культурного обмена между двумя братскими народами.

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