BCG о роли Казахстана в глобальных цепочках поставок критически важных минералов

БАКУ/Trend/ - Роль Казахстана в глобальных цепочках поставок будет определяться не только его ресурсной базой, но и развитием собственных перерабатывающих мощностей.

Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) "Почему дефицит критически важных минералов требует внимания CEO" (Why Critical Mineral Shortages Are a CEO Issue).

"В условиях растущей зависимости мировой промышленности от критически важных минералов роль Казахстана в глобальных цепочках поставок будет определяться не только его ресурсной базой, но и развитием собственных перерабатывающих мощностей. Казахстан уже предпринимает шаги по переходу от экспорта сырья к более глубокой переработке и развитию производства с высокой добавленной стоимостью. Важным направлением становится привлечение международных партнеров, инвестиций и передовых технологий", - сказал Михаил Волков, управляющий директор и партнер BCG.

Кроме того, в BCG отметили, что даже если компания практически не закупает критически важные минералы напрямую, она может в значительной степени зависеть от их поставок, поскольку они входят в состав электродвигателей, магнитов, силовых модулей, лазеров и датчиков. Эти минералы также используются в оборудовании и технологических процессах производства таких компонентов - от тиглей, катализаторов и штампов до самого производственного оборудования.

Например, лопасти турбин, блоки двигателей и конструкционные элементы авиационной техники обрабатываются режущими инструментами из карбида вольфрама с кобальтовой связкой. Производитель, который никогда не закупал эти металлы напрямую, тем не менее может столкнуться с остановкой производства из-за нехватки таких инструментов. При этом подобная зависимость не отражается в спецификации материалов конечной продукции.

"Компании также склонны оценивать риски исходя из географии добычи критически важных минералов. Однако для некоторых минералов основным ограничением является не добыча, а переработка. При этом география расположения производственных активов и структура собственности на них могут существенно различаться. Поэтому смена поставщика, которая на первый взгляд выглядит как диверсификация, не всегда снижает фактическую зависимость компании", - говорится в отчете BCG.