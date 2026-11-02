В Стамбуле 200 азербайджанских детей получили бесплатную медицинскую помощь (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В честь 8 Ноября - Дня Победы для детей из малообеспеченных азербайджанских семей, проживающих в Стамбуле, была организована масштабная социально-медицинская акция.

Об этом сообщили в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечается, что акция была проведена по инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой при организационной поддержке Федерации обществ Турции и Азербайджана (TADEF) и Общества всех азербайджанских врачей. В рамках проекта 200 азербайджанских детей получили возможность пройти бесплатные медицинские обследования и получить медицинскую помощь.

Акция, впервые проведенная в Турции в таком масштабе и формате, позволила детям из малообеспеченных азербайджанских семей, проживающих в Стамбуле и не имеющих медицинской страховки, воспользоваться качественными медицинскими услугами.

Профессиональная команда врачей провела обследования и оказала детям медицинскую помощь по направлениям педиатрии, оториноларингологии, стоматологии, офтальмологии и логопедии. При организационной поддержке председателя Общества молодых азербайджанцев Сянана Гулиева на месте проведения акции также работала мобильная лаборатория.

Заместитель председателя TADEF Первиз Мамедзаде, председатель Общества всех азербайджанских врачей, врач-невролог-интервенционист и специалист по инсульту Вугар Джафар, председатель Общества молодых азербайджанцев Сянан Гулиев, директор действующего в Стамбуле частного образовательного учреждения - курсов личностного развития "Айгюн" имени Национального героя Мубариза Ибрагимова Айгюн Гасаноглу, а также другие выступавшие подчеркнули социальную значимость проекта и важность обеспечения детей из малообеспеченных семей доступом к медицинским услугам.

Было отмечено, что инициатива, реализованная по случаю Дня Победы, стала проявлением внимания и заботы об азербайджанцах, проживающих за рубежом, а также азербайджано-турецкого братства в гуманитарной сфере.

В ходе выступлений была выражена благодарность врачам, принявшим добровольное участие в проекте, Государственному комитету по работе с диаспорой, TADEF, Обществу молодых азербайджанцев и всем, кто оказал организационную поддержку. Отдельная признательность была выражена руководителю компании Vefa İlaç Халеддину Гулиеву за содействие в обеспечении детей витаминными комплексами.

Наряду с членами Общества всех азербайджанских врачей, в реализации проекта на добровольной основе приняли участие и другие азербайджанские врачи, работающие в различных медицинских учреждениях Турции.

Отметим, что данная социально-медицинская акция еще раз продемонстрировала, что азербайджано-турецкое сотрудничество проявляется не только в политической и культурной, но и в гуманитарной сферах, а также в социальной поддержке соотечественников.

Проект, организованный по случаю Дня Победы, имеет важное значение с точки зрения поддержки азербайджанских семей, проживающих за рубежом, укрепления солидарности диаспоры и заботы о здоровье детей.