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Из Ирана в Азербайджан пресечен ввоз свыше 136 кг наркотиков

Общество Пресс-релиз 2 ноября 2026 17:35 (UTC +04:00)
Из Ирана в Азербайджан пресечен ввоз свыше 136 кг наркотиков
Фото: State Border Service
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Корреспондент Все материалы

БАКУ /Trend/ - Пресечен ввоз из Ирана в Азербайджан 136 килограммов 600 граммов наркотических средств и 5500 таблеток психотропного вещества «Метадон М-40».

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Было отмечено, что в результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» командования Пограничных войск ГПС, в трех случаях были обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотические средства и таблетки в вышеуказанном объеме.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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