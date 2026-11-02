Из Ирана в Азербайджан пресечен ввоз свыше 136 кг наркотиков

БАКУ /Trend/ - Пресечен ввоз из Ирана в Азербайджан 136 килограммов 600 граммов наркотических средств и 5500 таблеток психотропного вещества «Метадон М-40».

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Было отмечено, что в результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» командования Пограничных войск ГПС, в трех случаях были обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотические средства и таблетки в вышеуказанном объеме.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.