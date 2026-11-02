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Счетная палата Азербайджана утвердила заключение по проекту госбюджета на 2027 г. (ФОТО)

Экономика Новость 2 ноября 2026 16:35 (UTC +04:00)
Счетная палата Азербайджана утвердила заключение по проекту госбюджета на 2027 г. (ФОТО)
Фото: Chamber of Accounts of the Republic of Azerbaijan
Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Коллегии Счетной палаты Азербайджанской Республики под председательством главы ведомства Вугара Гюльмамедова.

Как сообщили в Счетной палате, в первую очередь на заседании было рассмотрено заключение ведомства по проекту государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2027 год.

В ходе обсуждений было отмечено, что заключение охватывает оценку соответствия проекта закона о государственном бюджете и представленных вместе с ним документов действующему законодательству, а также правильности и полноты прогнозных показателей доходов, расходов и дефицита государственного бюджета.

Члены Коллегии подробно обсудили основные результаты и рекомендации, представленные в заключении, и обменялись мнениями по соответствующим вопросам. По итогам обсуждений было принято решение утвердить заключение и представить его в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Затем на заседании было рассмотрено заключение Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2027 год.

Результаты проведенных анализов и представленные рекомендации также были вынесены на обсуждение членов Коллегии. По итогам заседания принято решение утвердить заключение и направить его в Милли Меджлис.

Счетная палата Азербайджана утвердила заключение по проекту госбюджета на 2027 г. (ФОТО)
Счетная палата Азербайджана утвердила заключение по проекту госбюджета на 2027 г. (ФОТО)
Счетная палата Азербайджана утвердила заключение по проекту госбюджета на 2027 г. (ФОТО)
Счетная палата Азербайджана утвердила заключение по проекту госбюджета на 2027 г. (ФОТО)

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