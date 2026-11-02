Счетная палата Азербайджана утвердила заключение по проекту госбюджета на 2027 г. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Коллегии Счетной палаты Азербайджанской Республики под председательством главы ведомства Вугара Гюльмамедова.

Как сообщили в Счетной палате, в первую очередь на заседании было рассмотрено заключение ведомства по проекту государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2027 год.

В ходе обсуждений было отмечено, что заключение охватывает оценку соответствия проекта закона о государственном бюджете и представленных вместе с ним документов действующему законодательству, а также правильности и полноты прогнозных показателей доходов, расходов и дефицита государственного бюджета.

Члены Коллегии подробно обсудили основные результаты и рекомендации, представленные в заключении, и обменялись мнениями по соответствующим вопросам. По итогам обсуждений было принято решение утвердить заключение и представить его в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Затем на заседании было рассмотрено заключение Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2027 год.

Результаты проведенных анализов и представленные рекомендации также были вынесены на обсуждение членов Коллегии. По итогам заседания принято решение утвердить заключение и направить его в Милли Меджлис.