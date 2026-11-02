Глава Исполнительной власти Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района (ФОТО)

Глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов провел встречу с районными аксакалами — людьми, чей авторитет играет ключевую роль в общественно-политической жизни страны и формировании молодого поколения на фундаменте наших национально-духовных ценностей.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Агаев, ответственные сотрудники аппарата ИВ, председатели муниципалитетов, председатель Совета аксакалов Сабаильского района Баба Байрамлы, а также видные представители местной интеллигенции.

Сначала участники мероприятия возложили цветы к бюсту выдающегося государственного деятеля, заложившего основы современного независимого Азербайджана, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и с уважением почтили его память. Затем участники встречи посетили мемориальный комплекс, возведенный в знак глубокого уважения к памяти павших героев.

Перед началом официальной части минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также героев, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Открывая встречу, глава Исполнительной власти района Вугар Зейналов подчеркнул значимую роль местных старейшин и интеллигенции в общественной жизни района. Было отмечено, что уважение к старшему поколению и опора на их жизненный опыт в управлении на местах — это традиция, заложенная Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемая сегодня Президентом Ильхамом Алиевым. Вугар Зейналов указал, что на фоне современных успехов республики роль аксакалов в развитии самого района возросла еще больше. Особое внимание глава района обратил на то, что мудрые наставления старейшин имеют неоценимое значение для воспитания местной молодежи, помогая формировать у подрастающего поколения района дух патриотизма и верности государству.

Выступившие на мероприятии представители Совета аксакалов и интеллигенции выразили признательность руководству страны за проявленное внимание и заботу. Участники встречи подчеркнули, что и впредь направят свои знания и опыт на благо процветания района, а также на воспитание местной молодежи в духе верности идеалам государственности.

В завершение состоялся обмен мнениями о социально-экономическом развитии района и просветительской работе. Участники детально обсудили предложения старейшин и наметили первоочередные задачи на местах.