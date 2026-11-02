Назначен новый советник министра труда и соцзащиты населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назначен новый советник министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, согласно которому Рашид Шамиль оглу Везиров назначен советником министра.

Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения, Рашид Везиров, 1979 года рождения, является выпускником Азербайджанского медицинского университета, доктором философии по медицине. Он принимал участие в образовательных программах и программах повышения квалификации по управлению больницами в Азербайджанской дипломатической академии (Университет ADA) и в городе Фукуока (Япония).

Р.Везиров работал на различных должностях в Республиканском диагностическом центре и Центральной больнице нефтяников, а с ноября 2018 года занимал должность исполнительного директора Республиканского диагностического центра.

Он долгие годы работал в сферах управления здравоохранением, координации международных проектов и организации медицинского обеспечения крупномасштабных мероприятий.

Р.Везиров являлся главным врачом по медицинскому обеспечению соревнований «Формулы-1», заместителем руководителя по медицинским и антидопинговым вопросам в Организационном комитете Первых Европейских игр, прошедших в Баку в 2015 году. Также он осуществлял деятельность в качестве консультанта по медицинским вопросам в рамках Исламских игр солидарности 2017 года, COP29 и Игр СНГ.

В разные периоды также работал в Международном комитете Красного Креста и Глобальном фонде для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.