При поддержке Azercell состоялось мероприятие «SHE — Ткань будущего» (ФОТО)

При поддержке Azercell и организации Azerbaijan Business Women состоялось специальное мероприятие платформы SHE — «Ткань будущего» (Fabric of the Future). Программа была посвящена сохранению традиционных ремёсел в современном творчестве, а также созданию новых социальных и экономических возможностей для женщин.

На мероприятии была представлена новая коллекция Амины Маликовой, которая занимается исследованием, возрождением и популяризацией гурама — одного из старинных видов прикладного искусства Азербайджана. Её работа также направлена на продвижение этого искусства за рубежом.

Мероприятие открыла председатель организации Azerbaijan Business Women и основатель платформы SHE Татьяна Микаилова. Она рассказала, как искусство гурама легло в основу концепции, объединяя темы культурного наследия Азербайджана и создания новых возможностей для женщин.

На открытии также выступила Исполнительный Директор Azercell по Юридическим Вопросам и Дата Стратегии Ширин Алиева. Ш. Алиева рассказала о роли технологий и ответственного бизнеса в расширении возможностей женщин: «Технологии помогают нам не только сохранять культурное наследие, но и открывают новые экономические возможности. Благодаря цифровым навыкам и доступу к технологиям женщины могут знакомить более широкую аудиторию с традиционными ремёслами и развивать собственное дело. Наша цель — не только беречь культурные ценности, переданные нам предыдущими поколениями, но и создавать новые возможности для будущих поколений», — отметила она.

Ширин Алиева также рассказала об инициативах Azercell, направленных на поддержку личностного развития и социального благополучия девушек и женщин.

В рамках мероприятия при организационной поддержке Azercell прошла панельная дискуссия «Формируя наше будущее». Её участники обсудили, как общественные ожидания влияют на самореализацию женщин и насколько доступна помощь для женщин и девушек, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В ходе дискуссии директор департамента корпоративных коммуникаций Azercell Сона Аббасова затронула вопросы укрепления социальной и экономической независимости женщин и расширения возможностей для развития девушек. Она рассказала о действующих при поддержке компании «Женской горячей линии» и цифровой платформе «Офлайн Женщины», которые позволяют женщинам в трудных жизненных обстоятельствах своевременно получать необходимую помощь. Абоненты Azercell могут бесплатно звонить на «Женскую горячую линию» и пользоваться платформой «Офлайн Женщины» без интернет-пакета, что облегчает доступ к службам поддержки.

Программу продолжила беседа актёра и телеведущего Камрана Агабалаева с Аминой Маликовой.

Поддерживая подобные инициативы, Azercell последовательно расширяет возможности для самореализации женщин. Через образовательные программы, развитие цифровых навыков и социальную поддержку компания способствует укреплению роли женщин в общественной и экономической жизни страны.