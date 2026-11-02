"Тигр" — история собаки на бакинской сцене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене имени Мустафы Марданова Союза театральных деятелей Азербайджана состоялся показ моноспектакля "Тигр" Нахчыванского театра кукол по произведению Ульвии Гейдаровой. Об этом сообщили в пресс-службе Союза.

Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана.

В основе спектакля — история собаки по кличке Тигр, от лица которой ведётся повествование. Оказавшись на улице после того, как новые хозяева избавляются от него, персонаж вспоминает прожитые годы, привязанность к людям и прежнюю жизнь. Через судьбу животного автор затрагивает темы одиночества, предательства, человеческой жестокости и верности.

Перед началом спектакля зрителей поприветствовал заместитель председателя Союза, народный артист, профессор Ильхам Намиг Камал. Он рассказал о деятельности Нахчыванского театра кукол, его творческих традициях и представил команду постановки.

Спектакль вызвал большой интерес у зрителей. Исполнитель с помощью пластики, жестов и интонаций сумел передать характер персонажа и его эмоциональные переживания. По завершении постановки зрители встретили артиста аплодисментами.

По окончании спектакля председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист, лауреат Государственной премии Гаджи Исмайлов, автор произведения Ульвия Гейдарова и доктор искусствоведения, профессор Ильхам Рагимли поздравили участников постановки и пожелали им новых творческих успехов.

Исполнитель главной роли Ильгар Бабаев был награждён Почётной грамотой Союза театральных деятелей Азербайджана за исполнение главной роли в спектакле.

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