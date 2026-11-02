БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) получил международный сертификат в области управления жалобами потребителей.

Об этом сообщили в ЦБА.

Отмечается, что Центральный банк Азербайджана последовательно ведёт работу по защите прав потребителей и инвесторов на финансовых рынках, приведению действующих процессов управления жалобами потребителей в соответствие с международными стандартами, а также внедрению передовых практик.

«В рамках данной работы была проведена оценка соответствия действующей в Центральном банке Азербайджана системы управления жалобами требованиям стандарта ISO 10002:2018 „Менеджмент качества. Удовлетворённость потребителей. Руководство по управлению жалобами в организациях“.

По результатам оценки, проведённой сертификационной компанией TÜV Austria Azərbaycan, Центральный банк Азербайджана получил сертификат системы менеджмента ISO 10002:2018 в области рассмотрения и управления жалобами потребителей», — говорится в сообщении.