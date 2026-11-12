Обнародованы основные параметры госбюджета Азербайджана на 2027 г.

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2027 году составят 39,3 миллиарда манатов, расходы - 42,4 миллиарда манатов.

Об этом в четверг сказал заместитель министра финансов Гималай Мамишов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных организаций, а также культуры, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, в следующем году 92,6 процента расходов государственного бюджета, или 39,3 миллиарда манатов, будут обеспечены за счет бюджетных доходов, а оставшиеся 7,4 процента, или 3,1 миллиарда манатов, - за счет средств, привлекаемых для финансирования дефицита бюджета.

"Доходы государственного бюджета увеличатся на 645 миллионов манатов, или 1,7 процента, по сравнению с текущим годом. Из общей суммы доходов 23,8 миллиарда манатов, или 60,6 процента, будут сформированы за счет поступлений от ненефтяного сектора. Это на 1,6 миллиарда манатов, или 7,2 процента, больше, чем в текущем году", - заявил Г. Мамишов.

Заместитель министра отметил, что доля поступлений от ненефтяного сектора в доходах государственного бюджета увеличится на 3,2 процентного пункта по сравнению с текущим годом и достигнет 60,6 процента.

Он также сообщил, что в 2027 году совокупные поступления от нефтегазового сектора прогнозируются на уровне 15,5 миллиарда манатов. Из этой суммы 11,9 миллиарда манатов (7 миллиардов долларов) составит трансферт из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет. Это на 935 миллионов манатов (550 миллионов долларов) меньше, чем в 2026 году.

По словам Г. Мамишова, доходы сводного бюджета в следующем году прогнозируются на уровне 47,6 миллиарда манатов, расходы - 50,4 миллиарда манатов, дефицит - 2,8 миллиарда манатов.

"Проекты государственного и сводного бюджетов на 2027 год обеспечивают финансирование основных приоритетов, определенных Президентом Ильхамом Алиевым, в том числе усиления социальной защиты населения, обеспечения обороны и национальной безопасности страны, успешной реализации Великого возвращения, всестороннего развития государства и других основных целей", - добавил заместитель министра.