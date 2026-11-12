Азербайджан покроет 50% расходов на подключение промышленных объектов к электросетям

БАКУ /Trend/ - В 2027-2030 годах государство будет покрывать 50 процентов расходов на подключение промышленных и сельскохозяйственных объектов к электрическим сетям.

Об этом в четверг заявил заместитель министра экономики Азер Байрамов в ходе сегодняшнего совместного заседания трех комитетов Милли Меджлиса, посвященного обсуждению законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что государственная поддержка предпринимательства всегда была одним из основных приоритетов экономической политики.

"При определении приоритетов экономической политики постоянно учитывалось, что частный сектор является движущей силой экономического роста, инноваций и занятости", - сказал заместитель министра.

По его словам, меры, принимаемые для развития частного сектора, уже приносят положительные результаты: создаются новые предприятия, растет занятость, внедряются инновации, расширяются производство и экспорт.

А. Байрамов подчеркнул, что меры государственной поддержки способствуют достижению макроэкономических показателей и развитию ненефтегазового сектора Азербайджана.

Он сообщил, что с учетом накопленного опыта в текущем году началось внедрение новых инструментов поддержки предпринимателей.

"Государство уже покрывает половину процентных ставок по кредитам предпринимателей, работающих в регионах, за исключением Баку и Абшеронского экономического района", - заявил заместитель министра.

По словам А. Байрамова, лимит гарантий по кредитам, предоставляемым предпринимателям, также увеличен с 20 до 50 процентов.

Он отметил, что в 2027-2030 годах государство будет покрывать 50 процентов расходов на подключение промышленных и сельскохозяйственных объектов к электрическим сетям.

Кроме того, экспортерам компенсируется часть расходов на транспортировку и сертификацию продукции.