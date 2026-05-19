Азербайджанские короткометражные фильмы вошли во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское кино укрепляет позиции на международной арене. Короткометражный художественный фильм "Erkən hisslər" и короткометражная анимационная лента "Yulaf dönərgə" включены в программу "SFC | Rendez-vous Industry", которая проходит в рамках 79-го Каннского международного кинофестиваля. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

Программа "SFC | Rendez-vous Industry" фокусируется на авторах короткометражного кино, открывая перед режиссерами и продюсерами широкие международные возможности и новые перспективы для роста. Эта секция организована вне конкурса, и её главная задача - помочь кинематографистам и деятелям индустрии установить прямое сотрудничество.

Мировая премьера короткометражного художественного фильма "Erkən hisslər" состоялась на 65-м Международном кинофестивале в Кракове. Фильм был создан компанией "Rental Azərbaycan" при поддержке Азербайджанского агентства кино (ARKA), действующего при министерстве культуры. Режиссёром фильма является Нурлан Гасанли, продюсером - Эмиль Наджафов.

Анимационный фильм "Yulaf dönərgə", которому ARKA оказало поддержку на этапе постпродакшна, является совместным производством Польши, Германии и Азербайджана. Режиссёр фильма Изабела Плучиньска, а продюсерами ленты являются Паулина Ратайчак ("Las Sztuki Foundation"), Карстен Матерн ("Wait a Second!") и Рашид Агамалиев ("PERİ FİLM", "ANİMAFİLM"). Мировая премьера фильма состоялась на 30-м фестивале анимационного кино Animac в Каталонии.

Агентство ARKA поддержало Нурлана Гасанли, профинансировав его участие в программе.

