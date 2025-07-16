Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Главный редактор журнала NARGIS Ульвия Махмуд вместе с представителем Casa Azerbaiyán в Барселоне посетила Музей музыки Барселоны (Museu de la Música de Barcelona), где передала в дар директору музея Жорди Аломару-и-Пайерасу азербайджанский национальный музыкальный инструмент – кяманчу, сообщили Trend Life в пресс-службе журнала NARGIS.

Этот визит стал продолжением культурного диалога, начатого 4 июля, когда при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры журнал NARGIS провёл вечер в историческом дворце Palau Dalmases в Барселоне, представив книгу "Əlifba. A Cultural Alphabet".

Подаренная кяманча была изготовлена руководителем Научно-исследовательской лаборатории по усовершенствованию и реставрации национальных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедовым. Этот инструмент стал первым азербайджанским национальным инструментом в коллекции Museu de la Música de Barcelona.

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