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Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)

Социум Материалы 16 июля 2025 14:28 (UTC +04:00)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Фото: журнал NARGIS

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Главный редактор журнала NARGIS Ульвия Махмуд вместе с представителем Casa Azerbaiyán в Барселоне посетила Музей музыки Барселоны (Museu de la Música de Barcelona), где передала в дар директору музея Жорди Аломару-и-Пайерасу азербайджанский национальный музыкальный инструмент – кяманчу, сообщили Trend Life в пресс-службе журнала NARGIS.

Этот визит стал продолжением культурного диалога, начатого 4 июля, когда при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры журнал NARGIS провёл вечер в историческом дворце Palau Dalmases в Барселоне, представив книгу "Əlifba. A Cultural Alphabet".

Подаренная кяманча была изготовлена руководителем Научно-исследовательской лаборатории по усовершенствованию и реставрации национальных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедовым. Этот инструмент стал первым азербайджанским национальным инструментом в коллекции Museu de la Música de Barcelona.

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Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
Ульвия Махмуд подарила азербайджанскую кяманчу Музею музыки Барселоны (ФОТО)
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