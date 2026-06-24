Сенат США принял резолюцию с призывом прекратить военные действия против Ирана

БАКУ /Trend/ - Администрация США должна прекратить военные действия против Ирана.

Об этом говорится в резолюции, принятой Сенатом США.

За документ проголосовали 50 сенаторов, против — 48. В поддержку резолюции выступили четыре законодателя от правящей Республиканской партии. Лишь один демократ проголосовал против. Аналогичный документ был одобрен Палатой представителей в начале июня.

Речь идет о резолюции, которая принимается отдельно каждой палатой Конгресса. Она не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. В подобных документах законодатели выражают свою позицию.

Исполнительная власть США вправе не учитывать такие документы.