  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Сенат США принял резолюцию с призывом прекратить военные действия против Ирана

США Материалы 24 июня 2026 03:24 (UTC +04:00)
Сенат США принял резолюцию с призывом прекратить военные действия против Ирана
Фото: Baku Network

БАКУ /Trend/ - Администрация США должна прекратить военные действия против Ирана.

Об этом говорится в резолюции, принятой Сенатом США.

За документ проголосовали 50 сенаторов, против — 48. В поддержку резолюции выступили четыре законодателя от правящей Республиканской партии. Лишь один демократ проголосовал против. Аналогичный документ был одобрен Палатой представителей в начале июня.

Речь идет о резолюции, которая принимается отдельно каждой палатой Конгресса. Она не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. В подобных документах законодатели выражают свою позицию.

Исполнительная власть США вправе не учитывать такие документы.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости