Иран выразил признательность Пакистану за поддержку диалога с Вашингтоном

БАКУ /Trend/ - Иран выразил признательность властям Пакистана за посредническую роль Исламабада в достижении меморандума между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, иранские власти и народ благодарны правительству и населению Пакистана за поддержку, солидарность и усилия. Он отметил, что в период серьезных региональных вызовов конструктивная и дальновидная позиция Пакистана, направленная на поддержку диалога, снижение напряженности и укрепление стабильности, стала проявлением братского и ориентированного на будущее подхода к региональным процессам.

Пезешкиан подчеркнул, что совместные усилия исламских стран способны привести к формированию новой системы региональной безопасности.