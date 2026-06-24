Узбекистан и Катар договорились о запуске новых инвестиционных проектов

БАКУ /Trend/ - Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе рабочего визита в Доху провел ряд переговоров с представителями правительства Катара, руководителями государственных структур и крупнейших национальных компаний.

Основное внимание в ходе встреч было уделено вопросам дальнейшего расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

В рамках визита Лазиз Кудратов встретился с государственным министром торговли и промышленности Катара Ахмедом бин Мохаммедом Ас-Сайедом, министром муниципалитета Абдуллой бин Хамадом бин Абдуллой Аль-Аттия, а также провел переговоры с руководителями ведущих финансовых и промышленных организаций страны. В их числе — представитель Агентства свободных зон шейх Мухаммед бин Хамад бин Фейсал Аль Тани, глава Фонда развития Катара Фахад Аль-Сулайти, руководитель Катарского инвестиционного агентства Мохаммед Саиф Аль-Сувейди, глава Банка развития Абдулрахман бин Хешам Аль-Сувейди и руководитель Катарской компании промышленного производства Абдулрахман бин Мухаммед бин Джабор Аль Тани.

По итогам переговоров с представителями деловых кругов Катара стороны достигли договоренностей о реализации новых совместных проектов.

Планируется, что инвестиции будут направлены в семь приоритетных отраслей экономики Узбекистана, включая транспортную инфраструктуру, образование, логистику, химическую промышленность, энергетику, сельское хозяйство и туризм.

Для подготовки двусторонних дорожных карт и обеспечения своевременной реализации намеченных инициатив по каждому направлению назначены ответственные руководители.