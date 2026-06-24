Азербайджанские тхэквондисты завоевали еще три медали на турнире в Астане

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана Астане проходит турнир по тхэквондо «Алтай».

Как говорится в сообщении Федерации тхэквондо Азербайджана, молодёжная сборная страны в очередной день соревнований выиграла 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В весовой категории до 49 кг Нилуфар Борджи завоевала серебряную медаль. Зехра Исаев (до 44 кг) и Адиль Казымлы (до 73 кг) завершили выступление с бронзовыми наградами.

Отмечается, что днём ранее азербайджанские тхэквондисты также завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.