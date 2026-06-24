Названы доходы от экспорта природного газа из Азербайджана в Сирию

БАКУ /Trend/ - В январе–апреле текущего года из Азербайджана в Сирийскую Арабскую Республику были экспортированы 321 миллион 933 тысячи кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 107 миллионов 535 тысяч долларов США.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики Азербайджана.

В целом за первые четыре месяца текущего года из Азербайджана в восемь стран было экспортировано 8 миллиардов 416 миллионов кубометров природного газа в газообразном состоянии на сумму 2 миллиарда 535 миллионов 800 тысяч долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта природного газа (в газообразном состоянии) из Азербайджана сократилась на 529 миллионов 700 тысяч долларов США, или на 17,3 процента, тогда как объем поставок увеличился на 256 миллионов 300 тысяч кубометров, или на 3,1 процента.

12 июля 2025 года в рамках рабочего визита Президента на переходный период Сирии Ахмада Аль-Шараа в Азербайджан между SOCAR и правительством Сирийской Арабской Республики был подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ подписали председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммед Аль-Башир.

Согласно подписанному документу, все технические приготовления для транспортировки природного газа были завершены. Со 2 августа 2025 года был дан старт экспорту азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции. На первом этапе проекта планируется ежегодно экспортировать в Сирию 1 миллиард 200 миллионов кубометров природного газа. Через турецкий город Килис газ поставляется на электростанции в Алеппо и Хомсе и используется для выработки электроэнергии. В результате реализации проекта предполагается обеспечить генерирующие мощности в объеме 1 200–1 300 мегаватт.

Расширение экспорта газа является одним из основных направлений государственной политики Азербайджана. В настоящее время азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, а по географии трубопроводных поставок газа страна занимает первое место в мире.

Выступая на церемонии открытия турецко-сирийского газопровода, министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров охарактеризовал проект как результат политической воли четырех государств. "То, что происходит здесь сегодня, является наглядным примером совместной работы и общего результата. Сегодня дан старт экспорту азербайджанского газа в Сирию через Турцию. Этот проект является результатом политической воли и экономического сотрудничества руководства Азербайджана, Турции, Катара и Сирии. Мы убеждены, что эти поставки внесут существенный вклад в улучшение экономики Сирии и условий жизни ее населения", — заявил министр.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар отметил, что созданная инфраструктура позволит на первом этапе экспортировать в Сирию до 2 миллиардов кубометров природного газа в год. "Сегодня мы поставляем в Сирию через Килис природный газ, поступающий из Азербайджана. Благодаря этому газу будут функционировать электростанции общей мощностью около 1 200 мегаватт, что будет способствовать обеспечению электроэнергией 5 миллионов домов", — подчеркнул он.

Министр энергетики Сирии Мухаммед Аль-Башир также заявил, что данный проект знаменует начало сотрудничества между двумя странами. "Это не последний проект. В дальнейшем у нас будут еще более масштабные проекты совместно с Азербайджаном. Мы достигли договоренности о расширении технического сотрудничества с Азербайджаном и реализации новых инвестиционных проектов", — сказал министр.

Генеральный директор Катарского фонда развития Фахад Хамед Аль-Сулайти в эксклюзивном интервью Trend высоко оценил роль Азербайджана в реализации проекта. "Сегодня мы начали первые поставки газа в Сирию. Это результат успешного сотрудничества Азербайджана, Турции и Катара. Мы высоко оцениваем роль Азербайджана в этом процессе и хотели бы, чтобы это партнерство в будущем получило дальнейшее развитие", — сказал он в эксклюзивном интервью Trend.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов подчеркнул, что за последние годы страна значительно расширила географию экспорта. "С 2021 года мы увеличили поставки природного газа в Европу более чем на 56 процентов. В настоящее время азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, включая Германию, Австрию и Сирию, при этом 10 из них являются членами Европейского союза", — заявил министр.