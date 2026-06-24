Назван объем выплат чаеводам в Иране

БАКУ/ Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) чаеводам в Иране было выплачено 80 процентов стоимости закупленного чайного листа.

Об этом заявил глава Чайной организации Ирана Хабиб Джахансаз.

"С начала текущего иранского года стоимость чайного листа, закупленного у фермеров в рамках гарантированных закупок, составила 19 триллионов риалов (около 14,6 млн долларов). Из этой суммы 14 триллионов риалов (примерно 10,8 млн долларов), или 80 процентов, уже выплачены производителям", — сказал он.

По его словам, с начала года в стране у фермеров по программе гарантированных закупок было приобретено около 47,4 тыс. тонн чайного листа. Из закупленного сырья произведено порядка 17,7 тыс. тонн сухого чая.

Джахансаз отметил, что в последние дни начался второй сбор чайного листа. В рамках второго сбора у фермеров уже закуплено около 800–900 тонн чайного листа, а сама кампания продлится две недели.

Отметим, что в текущем иранском году (21 марта 2026 года — 20 марта 2027 года) в Иране планируется закупить у чаеводов в общей сложности 130 тыс. тонн чайного листа, что позволит произвести около 30 тыс. тонн сухого чая. В настоящее время чайный лист первого сорта закупается по цене 420 тыс. риалов (примерно 0,32 доллара) за килограмм, второго сорта — по 302 тыс. риалов (около 0,23 доллара) за килограмм.

Согласно анализу Trend, чайное хозяйство Ирана сосредоточено в двух основных северных провинциях страны — Мазендеран и Гилян. Несмотря на то, что развитие чайной отрасли остается в центре внимания, отсутствие существенного роста производства в последние годы свидетельствует о недостаточности предпринимаемых мер. Хотя гарантированные закупки чая считаются эффективным инструментом поддержки фермеров, обесценивание национальной валюты затруднило покрытие производственных расходов. Иран экспортирует чай в 38 стран, однако для удовлетворения внутреннего спроса также вынужден импортировать этот продукт. Годовое потребление чая в стране составляет около 60 тыс. тонн. Основным поставщиком чая в Иран является Индия.