В Азербайджане увеличилась добыча природного газа

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года в Азербайджане добыто 20,935 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом сообщается в отчете Государственного статистического комитета.

Согласно информации, объем добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,4 миллиона кубометров, или на 0,12 процента.

В январе-мае прошлого года добыча природного газа в стране составила 20,911 миллиарда кубометров.

В отчетном периоде добыто 16,305 миллиарда кубометров товарного природного газа, что на 112,4 миллиона кубометров, или на 0,7 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В январе-мае прошлого года в стране было добыто 16,193 миллиарда кубометров товарного природного газа.

В целом общая стоимость продукции в горнодобывающей промышленности Азербайджана составила 16,7 миллиарда манатов, что на 0,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Кроме того, согласно данным Государственного таможенного комитета, за первые 5 месяцев текущего года из Азербайджана было экспортировано 10,381 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 3,344 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта природного газа снизилась на 489,8 миллиона долларов США, или на 12,8%, а объем увеличился на 110,2 миллиона тонн, или на 1,1%.

На фоне роста добычи газа Азербайджан еще больше укрепляет свои позиции надежного поставщика на международных энергетических рынках. Одним словом, география экспорта азербайджанского природного газа продолжает расширяться.

Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года заявил, что в настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран. "Сегодня Азербайджан занимает первое место с точки зрения географии поставок газа по трубопроводам. Мы поставляем природный газ в 16 стран, и их число растет год от года и будет продолжать расти. Поставки нефти охватывают еще больше стран, и все осуществляется во благо производителей, транзитеров и потребителей. Таким образом, это своего рода командная работа, которая является уникальной в смысле сложности реализации проектов - как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения рельефа, а также различных политических препятствий, с которыми мы сталкивались", — подчеркнул глава государства.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пленарной сессии министров на тему "Международное сотрудничество во имя устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего" в рамках Бакинской энергетической недели заявил, что в прошлом году доля Азербайджана в общем объеме трубопроводного импорта газа в Европейский союз составила 8,1 процента.

По его словам, стратегическое значение Азербайджана сегодня определяется не объемом производимой им энергии, а тем, насколько эффективно он может соединять регионы и рынки. "Азербайджан экспортирует нефть в более чем 20 стран, а число стран, получающих азербайджанский природный газ, достигло 16, что выводит нашу страну в число мировых лидеров по географическому охвату экспорта трубопроводного газа", — сказал министр.

П.Шахбазов также отметил, что в прошлом году на долю Азербайджана пришлось 8,1 процента импорта трубопроводного газа ЕС. "В течение прошлого года и первых четырех месяцев текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 16,7 миллиарда кубометров газа, в Турцию — 12,8 миллиарда кубометров, в Грузию — 3,3 миллиарда кубометров и в Сирию — 800 миллионов кубометров газа", — добавил он.