Грузия увеличила экспорт нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - Экспорт нефти и нефтепродуктов из Грузии в январе–мае 2026 года продемонстрировал значительный рост после начала работы нефтеперерабатывающего завода на черноморском побережье страны.

Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Согласно данным, объем экспорта нефтепродуктов грузинского происхождения увеличился на 3 712,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 352,2 млн долларов. Благодаря этому данная товарная группа заняла первое место в структуре национального экспорта без учета реэкспортных операций.

С учетом реэкспорта поставки составили 366,6 млн долларов при физическом объеме 534,3 тыс. тонн. Крупнейшими импортерами стали Того (96,9 млн долларов), Турция (64,2 млн долларов) и Китай (61,9 млн долларов). В число основных покупателей также вошли Ливия (35,3 млн долларов), Алжир (25,1 млн долларов), Мальта (19,7 млн долларов), Марокко (16,8 млн долларов), Армения (13 млн долларов), Сингапур (11,9 млн долларов) и ОАЭ (11,8 млн долларов).