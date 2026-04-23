Обнародован объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в Иран в январе-феврале

БАКУ /Trend/ – В январе-феврале текущего года из Азербайджана в Исламскую Республику Иран было экспортировано 5,535 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил 157 тысяч долларов США.

Экспорт электроэнергии в Иран по сравнению с аналогичными месяцами 2025 года снизился в объемном выражении на 259 тысяч кВт·ч, или на 4,5%, а в стоимостном выражении - на 8 тысяч долларов США, или на 4,8%.

В то же время за первые два месяца 2026 года из Ирана в Азербайджан было экспортировано 2,613 миллиона кВт·ч электроэнергии стоимостью 74 тысячи долларов США.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился в стоимостном выражении на 6 тысяч долларов США, или на 7,5%, а в объемном выражении - на 202 тысячи кВт·ч, или на 7,2%.

В январе-феврале 2026 года из Азербайджана в общей сложности в три страны - Россию, Грузию и Исламскую Республику Иран - было экспортировано 72,208 миллиона кВт·ч электроэнергии стоимостью 3,923 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии из Азербайджана сократился в стоимостном выражении на 12,4 миллиона долларов США, или в 4,2 раза, а в объемном выражении - на 224 миллиона кВт·ч, или в 4,1 раза.

Кроме того, за первые два месяца этого года Азербайджан импортировал из указанных стран 16,452 миллиона кВт·ч электроэнергии стоимостью 619 тысяч долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38 тысяч долларов США, или на 6,5%, больше в стоимостном выражении, тогда как в объемном выражении показатель снизился на 2,6 миллиона кВт·ч, или на 13,6%.