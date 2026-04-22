Moody’s присвоил PASHA Bank рейтинг"Ba2", прогноз рейтинга "позитивный"

Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings присвоило PASHA Bank долгосрочный депозитный рейтинг в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba2», установив прогноз «позитивный».

Согласно оценке агентства, являясь одним из трёх крупнейших банков страны, PASHA Bank занимает весомую долю на кредитном и депозитном рынках. Базовая кредитоспособность на уровне «ba3» поддерживается сильной капитализацией, адекватной прибыльностью и высокой ликвидностью.

Moody’s также отмечает позитивные ожидания относительно дальнейшего развития Банка. Высокий уровень капитализации, сильные показатели ликвидности и стабильная прибыльность рассматриваются как ключевые факторы, обеспечивающие устойчивость развития Банка в течение следующих 12–18 месяцев.

По словам Члена Правления и главного финансового директора PASHA Bank Мурада Сулейманова, оценка Moody’s подтверждает финансовую устойчивость и качество управления банка: «Подтверждённые рейтинги и позитивный прогноз со стороны Moody’s свидетельствуют о международном признании нашей финансовой устойчивости и стратегии развития. Эта оценка чётко отражает как наши финансовые показатели, так и прозрачный и ответственный подход к управлению».

В сообщении агентства также подчёркивается, что достаточность капитала Банка остаётся одной из самых высоких в стране и, как ожидается, сохранится на этом же уровне. Кроме того, наблюдается тенденция к улучшению качества активов, чему способствует рост платёжеспособности заёмщиков на фоне развития не-нефтяного сектора экономики.

С точки зрения ликвидности Банк также занимает сильные позиции: ликвидные активы составляют значительную долю совокупных активов, а основная часть фондирования обеспечивается за счёт клиентских депозитов.

Наряду с этим, Standard & Poor's в 2026 году подтвердило кредитный рейтинг PASHA Bank на уровне «BB-/B» с «позитивным» прогнозом. Банк также был признан International Investor Magazine «Лучшим банком Азербайджана» и «Лучшим банком для МСБ» в 2026 году. В 2024–2025 годах банк получил различные награды от Euromoney, Global Finance и Stevie Awards, в частности, став первым азербайджанским банком, получившим награду «Gold Stevie» в номинации «Компания года».