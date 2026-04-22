  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Наши валютные и золотые резервы превышают внешний долг более чем в 18 раз

22 апреля 2026 21:19 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - План по сокращению внешнего долга, я считаю, выполнен. Наш внешний долг составляет 6,1 процента от ВВП.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

Глава государства отметил, что валютные и золотые резервы Азербайджана превышают внешний долг более чем в 18 раз. «Иными словами, мы можем обнулить наши внешние обязательства, вероятно, в течение пары месяцев», – добавил Президент.

Лента

Лента новостей

Читать все новости