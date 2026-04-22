Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Латвии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с находящимся с официальным визитом в Азербайджане Президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом 22 апреля посетила Милли Меджлис.

Об этом Trend сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Сообщается, что сначала Президент Латвии ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса. Посетив мемориальный зал имени Великого лидера Гейдара Алиева, гости осмотрели экспонаты, отражающие различные периоды жизни и политической деятельности Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Президент Латвии оставил запись в Памятной книге.

Затем состоялась встреча сторон в расширенном составе.

Подчеркнув, что это первый визит гостя в Азербайджан на данном посту, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила надежду, что встречи и обсуждения, которые пройдут в рамках визита, откроют новую страницу в двусторонних отношениях и дадут мощный импульс их развитию.

Отметив важность взаимных визитов на высоком уровне и регулярного политического диалога для развития двусторонних связей, С. Гафарова подчеркнула, что с этой точки зрения взаимные визиты глав государств и регулярные встречи на различных мероприятиях создают хорошие возможности для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Касаясь межпарламентских отношений двух стран, председатель Милли Меджлиса отметила, что в этой сфере налажено тесное сотрудничество. Особую роль в этом сотрудничестве играют взаимные визиты и парламентские группы дружбы.

Гостю была предоставлена подробная информация о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, истории независимости и парламентаризма нашей страны, структуре и деятельности парламента.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поделился впечатлениями от встречи и обсуждений с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках визита, отметив, что считает Азербайджан ценным стратегическим партнером как для Латвии, так и Европейского Союза. Гость заявил о поддержке достижений в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и выразил удовлетворение достигнутым реальным прогрессом. Эдгарс Ринкевичс также отметил огромные усилия Президента Ильхама Алиева в этом мирном процессе.

Говоря о значимости вопросов, обсужденных в ходе визита в Азербайджан, и подписанных документов, глава Латвийского государства выразил уверенность, что эти документы и достигнутые договоренности в скором времени принесут свои плоды. Подчеркнув важность межпарламентских связей, Президент Латвии отметил значимость регулярных визитов и обмена опытом между членами парламентов и рабочими группами по межпарламентским связям. Он поделился мнениями о перспективах развития отношений между двумя странами в сфере экономики, образования, инвестиций, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма и в других областях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.